مواجهات من العيار الثقيل في عرض ONE Fight Night 11

البطاقة المكونة من 10 معارك ذات مستوى عالٍ، تتضمن مواجهة على لقب الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) للوزن الخفيف تجمع بين حامل اللقب ريجيان إيرسيل ومنافسه الصاعد ديمتري مينشيكوف.

أما في الحدث الرئيسي المشترك، سيدافع بطل العالم في مصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف،كايد روتولو، عن حزامه الذهبي ضد النرويجي تومي لانغاكير.

إيرسيل يعود للدفاع عن لقبه العالمي للمرة الثانية

سيعود النجم السورينامي إيرسيل- الذي لا يمكن إيقافه- إلى الحلبة الأيقونية ليدافع فوزه المذهل على حساب التايلاندي سينساموت كليمني ليحتفظ بحزامه الذهبي في المواي تاي.

"ذا إمورتل" أو "الخالد" يحمل بفخر بطولتي العالم للمواي تاي والكيك بوكسينغ للوزن الخفيف، إلى جانب سجل إجمالي مثالي 60-4، وسلسلة انتصارات مكوّنة من 21 نزالا.



يوم السبت 10 حزيران/يونيو، سيخوض إيرسيل اختبارا جديدا ضد مينشيكوف صاحب الرقم القياسي 27-2 وسلسلة انتصارات من 11 قتالا. علاوة على ذلك، سجل الروسي 19 ضربة قاضية في مسيرته المهنية، لذلك يبدو خصما لا يستهان به ولديه القدرة على الوقوف بندية في وجه ريجيان.

لقب كايد روتولو العالمي على المحك

نزال أخر سيسيل لعاب عشاق رياضة الجوجيستو البرازيلية، ذلك الذي سيجمع بين اثنين من أفضل المصارعين على هذا الكوكب، حيث سيضع روتولو لقبه العالمي في مصارعة الإخضاع للوزن الخفيف وسجله النظيف - على المحك ضد

أبان الظاهرة الأمريكية عن موهبة خارقة في معاركه الثلاث في "ون" حيث تغلب على خصومه بأسلوبه العالي والعدوانية وفطنته الفنية الراقية.

في المقابل، يطمح النرويجي في البناء على سلسلة فوزين متتالين ححقهما في "ون" ضد كل من والي كورزيف وريناتو كانوتو. أفضل حامل حزام أسود في الجوجيستو بأوروبا قد يكون أصعب اختبار لروتولو حتى الآن.

اختبار صعب لبطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ

يأمل بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ في وزن الريشة سوبربون سينغا ماوين في استعادة نغمة الفوز عندما يواجه المصنف خامسا في الفئة التركي الهولندي تايفون أوزكان.

سوبربون أحد أفضل المهاجمين في العالم، سيختبر قوته المدوية وأسلوبه الفني السلس ضد العدوانية الشامل لـ "تورباين" في معركة محفوفة بالمخاطر لكلا المقاتلين.

لم يخض ممثل فريق سينغا ماوين مواي تاي أي نزال منذ خسارته المدوية للحزام الذهبي في وزن الريشة على يد المقاتل البيلاروسي الأذربيجاني شينغيز ألازوف في عرض ONE Fight Night 6 .

العرض المقبل، سيشهد أيضا عودة النجم الهولندي في الكيك بوكسينغ، نيكي هولزكين، الذي سيواجه الألماني أريان ساديكوفيتش في حين يلتقي المصنف ثالثا في فنون القتال المختلطة في وزن الريشة، إيليا فريمانوف ضد المنغولي شينيشاغتا زولتسيغ. وفي أكثر المعارك شراسة، يتواجه فنانا الضربة القاضية الصربي رادي أوباسيتش والبرازيلي غوتو إينوسينتي في نزال الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل.

البطاقة الكاملة لمعارك ONE Fight Night 11

• ريجيان إيرسل ضد ديمتري مينشيكوف (لقب بطولة العالم للمواي تاي للوزن الخفيف)

• كايد روتولو ضد تومي لانغاكير (اللقب العالمي لمصارعة الإخضاع للوزن الخفيف)

• إيليا فريمانوف ضد شينيشاغتا زولتسيغ (فنون القتال المختلطة - وزن الريشة)

• سوبربون سينغا ماوين ضد تايفون أوزكان (الكيك بوكسينغ - وزن الريشة)

• منصور مالاتشييف ضد جيريمي ميادو (فنون القتال المختلطة - وزن القشّة)

• نيكي هولزكن ضد أريان ساديكوفيتش (الكيك بوكسينغ - الوزن الخفيف)

• أرتيم بيلاخ ضد كوون وون إيل (فنون القتال المختلطة - وزن الديك)

• مارتين ميشيليتو ضد أمبر كيتشن (الملاكمة التايلاندية - وزن القشة)

• هو يونغ ضد وو سونغ هون (فنون القتال المختلطة - وزن الذبابة)

• رادي أوباسيتش ضد غوتو إينوسينتي (الكيك بوكسينغ - الوزن الثقيل)