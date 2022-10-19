مهدي زعتوت يتسلّح بالخبرة في مواجهة "النينجا الأمريكي"

المقاتل الجزائري-الفرنسي في المواي تاي، يأمل في تحقيق الفوز يوم السبت أمام آسا تن باوي لاستعادة نغمة الانتصارات في بطولة "ون" وتعويض خسارته الأخيرة بقرار الإجماع على يد التايلاندي كابيتان بيتشيندي في أيلول/سبتمبر 2021.

ويتطلع زعتوت، صاحب الباع الطويل في رياضتي الكيك بوكسينغ والمواي تاي (77 انتصارا- 40 هزيمة - تعادل واحد)، إلى توظيف خبرته الواسعة لهزم نظيره الأميركي (33 عاما)، الذي يسجل ظهوره الأول في "ون".

وحقق المقاتل الأميركي الملقب بـ "النينجا الأميركي" والذي يتقن بدوره فنون الكيك بوسكينغ والمواي تاي، أرقاما جيدة خلال مسيرته المتواصلة، بتحقيقه لـ 13 فوزا بينما تعرض لهزيمتين فقط.

أسلوب زعتوت المحبذ في القتال

على الرغم من أنه لا يريد التقيد بنمط قتالي محدد في رياضة المواي تاي، إلا أن المقاتل الجزائري -الفرنسي (39 عاماً و9 أشهر) أكد في أحد تصريحاته أنه يحبذ الاعتماد على ملاكمة "مواي فيمو"، وهو أسلوب يعتمد على الذكاء عند مهاجمة الخصوم، حيث يبحث المقاتل عن نقطة ضعف الخصم ثم يركز عليها أغلب هجماته، عبر استخدام العديد من الأسلحة مثل الساقين والمرفقين والركبة، ويعد هذا الأسلوب الأنسب للمقاتلين ذوي الأجسام الصغيرة والقوة المتوسطة.

ويبدو أنّ هذا النمط القتالي يتناسب نوعا ما مع وزن وطول زعتوت (1.73 سنتميترا و65.8 كلغ)، وقد حصد بفضله 77 انتصاراً خلال مسيرته منها 25 فوزاً (بالضربة القاضية والضربة الفنية القاضية)، فيما تعرض للهزيمة في 40 مناسبة وتعادل مرة واحدة.

مسيرة ناجحة تمتد لقرابة الثلاثة عقود

بعد أشهر قليلة سيبلغ زعتوت سن الأربعين، لكن شغفه وحماسه في مواصلة القتال والبحث عن الانتصارات والألقاب لم يتراجع قط خاصة في رياضة تتطلب مجهودات جبارة في التدريبات للبقاء في قمة المستوى والعطاء.

وانطلق شغف زعتوت بالمواي تاي في سن العاشرة، وبعد عامين فقط، قاده تفانيه في "فن الأطراف الثمانية" إلى معسكر "سيت-أور" الشهير في باتايا، تايلاند.

وعلى مدار مسيرة مهنية ناجحة، امتدت لأكثر من 20 عاما، جمع الجزائري في رصيده أكثر من 100 نزالا تنافسيا في الكيك بوكسينغ والمواي تاي.

خلال دربه الطويل والشاق في الرياضات القتالية، صنع زعتوت اسما لنفسه في حلبات النزال، ونافس نجوما عالميين مثل التايلانديين سينشاي وساجيتداو بيتباثاي والفرنسي -الإيطالي فابيو بينكا.

في السنوات الماضية، دوّن مهدي، الذي يطلق عليه لقب "القلب الماسي" اسمه في سجلات الأبطال العالميين في المواي تاي والكيك بوكسينغ، عندما توج عام 2013 بلقب بطولة العالم (WBC) في وزن 66.7 كلغ، ولقب الرابطة الدولية للكيك بوكسينغ -وزن 67 كلغ.

كما حصد زعتوت لقب بطولة أوروبا للمواي تاي عام 2009، وحاز عام 2022 على لقب البطولة الماسية في فنون المواي تاي في فئة (66.7 كلغ).

- بطاقة مهدي زعتوت:

• العمر: 39 عاماً

• الطول: 173 سنتيمتراً

• الوزن: 65.8 كلغ

• الانتصارات: 77

• الهزائم: 40

• التعادلات: 1

• الجنسية: جزائري-فرنسي

- بطاقة آسا تن باوي

• العمر: 33 عاماً

• الطول: 173 سنتيمتراً

• الوزن: 66 كلغ

• الانتصارات: 13

• الهزائم: 2

• التعادلات: 0

• الجنسية: أمريكي