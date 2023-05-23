من فتى منبوذ لبطل.. كيف أنقذ الكيك بوكسينغ حياة تايفون أوزكان

في ظلّ أب مدمن على الكحول والمخدرات وعنيف، عانى النجم التركي الهولندي من نشأة مضطربة وغياب العطف وسوء الرعاية وغالبا ما تُرك الفتى الملقب بـ "توربين" ليتدبر أمره بنفسه مما أثر سلبيا على سلوكه بشكل مباشر.

قال التركي البالغ من العمر 31 عاما: "عندما يكون والدك مدمن. هذا هو الجزء الأصعب. لأن كل الأموال ذهبت إلى إدمانه". "كنت صغيراً وبحاجة إلى الحب. لكني لم أحصل عليه. لذلك بحثت عن الاهتمام السلبي. لهذا السبب لم يحبني أحد. ولهذا كنت الابن المنبوذ في العائلة ".

من كرة القدم إلى الكيك بوكسينغ

حاول أوزكان تغيير نظرة العائلة له بممارسة كرة القدم، لكن الظهير الأيمن طرد من النادي سريعا لأن والده لم يعد قادرا على تسديد الرسوم. يتذكر أوزكان: "كنت ألعب كرة القدم، لكن والدي لم يدفع الشيكات، لذا طردوني".

لحسن حظ الفتى المنبوذ، أن أحد المدربين اكتشف موهبته في الكيك بوكسينغ ثم منحه فرصة لإثبات قدرته وإحداث تغيير محوري في حياته. وكشف:"تم قبولي في نادي الكيك بوسكينغ وهو المكان المفضل لافراغ طاقتي. لقد كان الكيك بوكسينغ منقذي".

بسبب امتناع والده عن دفع المال، كان تايفون على وشك أن يطرد من نادي الكيك بوكسينغ، لولا أن مدربه في ذلك الوقت تركه يتدرب بالمجان. وصرح البطل التركي صاحب السجل الرائع 86-10: "رأى مدربي شيئًا ما في داخلي فتركني أتدرب مجانًا. لولا قراره الجيد لسارت حياتي بشكل مختلف تماما".

مداواة الجراح وتحقيق العظمة

بتفانيه في لعبة الكيك بوكسينغ، نضج تايفون كثيرا وتحسنت علاقته مع عائلته ومحيطه بشكل ملفت. وقال ممثل Siam Gym: "كان عمري 15 أو 16 عامًا وكنت أصنع اسمًا كبيرًا لنفسي في مسقط رأسي. لم يحبني أحد في البداية، ولكن الآن الكثير من الناس يشجعونني. الجميع يريدون أن يكونوا جزءا من النجاح.. لكن أنا دائما أختار طريقتي الخاصة".

رغم المعاناة في طفولته لم يحمل "توربين" ضغينة تجاه أي شخص في الأوقات الصعبة. إنه ببساطة سعيد لأنه يستطيع تقديم أفضل نسخة من نفسه لأحبائه بعد كل ما مروا به في الماضي.

وصرح التركي الهولندي فنان الضربة القاضية (29 مرّة في مسيرته): "نحن عائلة قريبة جدًا الآن. لقد مررنا بالكثير معًا، لذا فإن الرابطة بيننا تزداد قوة الآن".

في النهاية، حصل أوزكان على الحياة التي كان يحلم بها دائمًا، واستمر في تحقيق العظمة في عالم الكيك بوكسينغ الإحترافي، ثم أسّس عائلته الخاصة حيث يمكنه نقل الحب والعطف اللذين لم يحظى بهما في طفولته.

الآن، يستعد السترايكر التركي لتحدّي سوبربون سينغا ماوين في معركة الكيك بوكسينغ لوزن الريشة، في عرض 11ONE Fight Night يوم السبت 10 حزيران/يونيو في ملعب لومبيني الشهير للملاكمة في بانكوك بتايلاند.