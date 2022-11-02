من عامل في مطعم إلى بطل عالمي...قصة المغربي يوسف العسيري

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، يدخل العسيري إلى عرض ONE Fight Night 4 حيث سيخوض معركة مع رودتانغ جيتموانيون، بهدف انتزاع لقب المواي تاي عن فئة وزن الذبابة من التايلاندي، واعتلاء قمة جديدة في مسيرته الاحترافية.

لكن طريق ابن الـ31 عاماً إلى قمة الرياضة لم تكن وردية. بشجاعة وشغف كبيرين، تغلب العسيري على مصاعب الحياة العائلية والمالية، وشق باجتهاده طريقاً إلى النجاح.

بحثاً عن حياة كريمة، هاجرت عائلة العسيري من مدينة سلا المغربية إلى مدينة مونزا الإيطالية. نشأ يوسف إلى جانب إخوته الثلاثة وسط عائلة متواضعة حيث كان والديه يكافحان ويعملان من أجل تحسين ظروفهم المعيشية ودفع فواتيرهم الشهرية.

واجه العسيري الهزائم المبكرة في حياته بالإصرار على النجاح.

في طفولته، كان يعشق كرة القدم وينوي احترافها، ولكن مساعيه ووجهت بالرفض من ناد كرة قدم محلي، بسبب قامته القصيرة وبنيته الجسدية الضعيفة.

ويذكر العسيري تلك الحادثة، قائلاً: "لطالما أحببت لعب كرة القدم عندما كنت طفلا.. لقد لعبت لفريق محلي لبعض الوقت قبل أن يتم طردي بسبب بنيتي الجسدية الضعيفة في ذلك الوقت مقارنة برفاقي".

لكن العسيري لم يدع تلك التجربة المريرة تهزمه.

وجد المقاتل، المُلقّب بـ"الإعصار"، ضالته في المواي تاي، وبدأ يتدرب تحت قيادة دييغو كالزولاري.

ولكن سرعان ما اضطر العسيري إلى تعديل خطة حياته.

فعندما خسر والديه مدخوليهما، تحمّل الفتى المسؤولية، منتقلاً إلى لندن عام 2014، كي يعيل ذويه. في إنكلترا، عمل في مطعم للبيتزا.

عن تلك الفترة، يقول العسيري: "قررت السفر إلى لندن من أجل مساعدة عائلتي والعيش والعمل في الخارج ليس بالأمر السهل على الإطلاق. لقد واجهت تجارب غير مريحة، مثل الشعور بالوحدة والعزلة ومواجهة الحاجز اللغوي".

البطل المكافح اعتبر أن تجربته في عاصمة الضباب لم تكن مثالية، لكنها علمته سبل التغلب على الشدائد ومواجهة المخاوف والانطلاق بقوة أكثر بعد كل سقوط.

في لندن، عاد إلى تدريبات المواي تاي، وسرعان ما ظهرت موهبته الكبيرة وبدأ يحصد الألقاب من بطولة أوروبا في WFC في عامي 2012 و 2013، ولقب المجلس العالمي للملاكمة التايلاندية WBC عام 2017.

في العام 2018، كان على موعد مع تحد من نوع آخر: انضم العسيري إلى بطولة "ون" حيث أصبح بإمكانه مقارعة أفضل مقاتلي المواي تاي في العالم.

البداية كانت صعبة إذ تعرض العسيري لأربع هزائم متتالية، كانت ستحبط عزيمة أي مقاتل – لكن ليس العسيري صاحب الروح القتالية الفريدة.

في العام 2020، أعاد "الإعصار" اكتشاف نفسه من جديد في عام 2020.

المحارب المغربي انتقل إلى وزن القشة، وحقق سلسلسة من الانتصارات المبهرة على نخبة من المقاتلين في "ون"، متفوقاً على روكي أوغدن بالإضافة إلى براجنشاي سينشاي بالضربة القاضية التقنية، وأساهي شيناغاوا بالضربة القاضية في الدقيقة 2:05.

وقد يكون العسيري على موعد مع المزيد من النجاح عندما يواجه رودتانغ جيتموانيون. لن تكون مهمة ابن المغرب سهلة، ولكنه اعتاد على مواجهة الصعووبات وصناعة المستحيل. فهل يفعلها العسيري مجدداً على ملعب سنغافورة الداخلي فجر تشرين الثاني/نوفمبر 19؟