منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين تجدد شراكتها مع beIN SPORTS لتغطية فعاليات جولة PTO في 36 دولة

وتتيح الاتفاقية لقنوات beIN SPORTS إمكانية البث المباشر لجميع سباقات جولة PTO 2023، والتي تشمل حالياً النسخة الافتتاحية من بطولة PTO أوروبا المفتوحة التي تستضيفها إيبيزا في 6 مايو، وبطولة PTO أمريكا المفتوحة في ميلووكي يومي 4-5 أغسطس، بالإضافة إلى أول بطولة PTO آسيا المفتوحة في سنغافورة يومي 19-20 أغسطس.

كما تقدم beIN SPORTS مجموعةً شاملة من البرامج المسجلة التي تسلط الضوء على سباقاتٍ وأفلامٍ فردية تستعرض قصص أفضل رياضيي الترايثلون في العالم، بالإضافة إلى تسع حلقات من سلسلة Beyond Human الوثائقية الجديدة والتي تتناول كواليس حياة أبرز المتنافسين في موسم عام 2023 بإشراف المنظمة.

وتعدّ beIN SPORTS القناوات الرئيسية لمجموعة beIN الإعلامية الرائدة عالمياً، والتي تنقل أنشطة رياضية استثنائية وفعاليات عالمية كبرى لعشرات الملايين من المشاهدين حول العالم، بما فيها مؤخراً كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيم جودفري، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين: "يؤكد توسيع شراكتنا مع beIN SPORTS نجاح موسم جولة PTO الأول والإمكانات التي توفرها رياضة الترايثلون، وبالرغم من أهمية البث المباشر لجميع سباقاتنا في عام 2023 فإن النجاح الحقيقي بالنسبة لنا يتمثّل في توفير تغطية إعلامية متكاملة للفعاليات. ويساهم المحتوى المسجّل الذي تعتزم beIN بثّه لتسليط الضوء على رياضيينا المميزين وقصصهم المختلفة في ترسيخ حضورنا وتعزيز المشاركة والتواصل خلال السباقات، ما يلعب دوراً هاماً بالتعريف بالرياضيين المحترفين أمام شريحة واسعة من الجمهور".

وبدوره، قال ريتشارد فيرو، الرئيس التنفيذي للرياضة ومدير مكتب beIN المملكة المتحدة: "يسرّنا تجديد الشراكة مع منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين، ولا سيما بعد النجاح الذي حققته منافسات العام الماضي في جميع الأسواق التي نبث فيها. وتأتي هذه الخطوة تلبيةً لرغبة جمهورنا في مشاهدة أفضل منافسات الترايثلون مجدداً على قنواتنا".

