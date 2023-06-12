ملك فئة الوزن الخفيف... خمسة أرقام مرعبة تظهر مدى سيطرة ريجيان إيرسيل في بطولة "ون"

فوز إيرسيل السهل في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 11 من بطولة "ون" أذهل المشاهدين والجمهور الحاضر في ملعب "لومبيني" الشهير للملاكمة في بانكوك، تايلاند.

إيرسيل، البالغ من العمر 30 عاماً، أثبت مجدداً أنه أحد أفضل مقاتلي فئة الوزن الخفيف للمواي تاي والكيك بوكسينغ في العالم، وفي التالي بعض الأرقام التي تظهر مدى سيطرة بطل العالم في رياضتين على فئة وزنه.

1. سجلّ خالٍ من الهزائم في بطولة "ون"

بعد فوزه الساحق على منشيكوف، رفع إيرسيل سجلّه في بطولة "ون" إلى 10-0، متفوّقاً على جميع مقاتلي الوزن الخفيف في بطولة "ون" منذ نزاله الأول في المنظمة عام 2019.



2. سلسلة مذهلة من الانتصارات

فاز إيرسيل في 22 نزالاً على التوالي في سبع سنوات على حساب أفضل مقاتلي فئة الوزن الخفيف في العالم. النجم السورينامي لم يخسر منذ قرابة الـ2,100 يوماً.

3. ملك "السترايكينغ"... والإنهاءات

يستخدم إيرسيل مهاراته العالية في توجيه الضربات المباشرة بفعالية عالية، مستفيداً من طوله وبنيته الجسدية القوية، وخبرته في النزالات الكبرى.

وفي حين أنه يمتلك القدرة على التحمّل لاجتياز المنافسين بعد خمس جولات قتالية، إلا أنه يبحث دوماً عن فرصة إنهاء خصومه بضرباته القوية والدقيقة. وتمكّن إيرسيل بالفعل من إنهاء ثلاثة من أصل عشرة نزالات خاضها في بطولة "ون".

فإلى جانب منشيكوف، ضحية ضرباته القاضية في النزال الأخير، أسقط إيرسيل منافسيه التايلاندي النيجيري أنثوني نجوكواني والتايلاندي سينساموت كلينمي بضربتين قاضيتين في شباط/فبراير من العام 2019 وآذار/مارس من العام 2023.

4. سجلّ قتالي إجمالي لامع

فاز إيرسيل بـ61 نزالاً خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، ولم يخسر سوى أربعة نزالات في حياته، ما يعني أنّ نسبة الانتصارات في نزالاته الاحترافية تصل إلى 93.8%.

هذه النسبة العالية جداً من الانتصارات تظهر تفوّق إيرسيل الواضح على نجوم فئة وزنه حول العالم، وتكرّس هيمنته على الفئة.

5. الدفاع بنجاح عن لقبيه منذ الفوز بهما

نجح إيرسيل في الدفاع عن حزاميه الذهبيين في المواي تاي والكيك بوكسينغ سبع مرات.

فقد دافع عن بطولة العالم في المواي تاي عن فئة الوزن الخفيف مرتين بعد فوزه بالحزام، كما دافع عن حزامه الذهبي في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف خمس مرات.