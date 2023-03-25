ملخّص عرض ONE Fight Night 8: انتصارات مذهلة لعبدولاييف وزكريف وبيميان

قدم المقاتلون في فنون القتال المختلطة والملاكمة التايلاندية (مواي تاي) ومصارعة الإخضاع عروضا جيدة وسجلوا انتصارات حاسمة وضربات قاضية.

فيما يلي ملخص للمعارك الثمانية في ONE Fight Night 8.

عبدولاييف يطيح بأو هو تايك في 44 ثانية

أقيمت ثلاث معارك في منافسات الفنون القتالية المختلطة في أوزان الريشة والقشّة الذرة.

في وزن الريشة، أبهر أكبر عبدولاييف الجميع في أول ظهور له في "ون" عندما فاز بالضربة القاضية التقنية في الجولة الأولى على أو هو تايك.

احتاج النجم القرغيزي إلى 44 ثانية فقط من بداية النزال لإنجاز المهمة. أطلق لكمة تصاعدية مباغتة نحو ذقن خصمه ثم انهال عليه بوابل من اللكمات التي أمنت له الفوز الثامن في الجولة الأولى.

منح الفوز عبدولاييف مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، وحسّن سجلّه إلى 9-0، وحافظ على معدل إنهاء مثير للإعجاب بنسبة 100 %.

في وزن القشّة، نجح كيتو ياماكيتا في الحصول على قرار بالإجماع ضدّ بطل العالم السابق في هذه الفئة أليكس سيلفا.

ورفع المقاتل، البالغ من العمر 26 عاماً والذي لم يُهزم، رصيده في الفنون القتالية المختلطة، إلى 9-0. ويبدو الياباني قادر على أن يشكل تهديدا خطيرا في قسم فنون القتال لوزن القشّة.

وفي نزال طال انتظاره لنحو أربعة أشهر، حققت الكورية الجنوبية هام سيو هي الفوز على النجمة اليابانية الصاعد إيتسوكي هيراتا.

هاجمت هام سيو هي بلكمات يسارية وركلات منخفضة هيراتا التي كانت تبحث في أغلب الأحيان عن عمليات الإسقاط.

بعد ثلاث جولات من الصراع، حصلت هام سيو على قرار بالإجماع لتمدّد سلسلة انتصاراتها إلى تسعة في "ون" وترفع رقمها القياسي إلى 26-8.

زهانغ بيميان يهيمن في معركة الكيك بوكسينغ

تغلّب زهانغ بيميان، المنافس السابق على لقب العالم للكيك بوكسينغ في وزن القشّة، على حماس الوافد الجديد الروسي توريبتشي دونغاك.

قاتل الثنائي بوتيرة غاضبة طوال النزال المكوّن من ثلاث جولات. في نهاية المطاف، صنعت سرعة المهاجم الصيني البالغ من العمر 19 عاما وقدرته الرائعة على مزج الضربات الفارق ومنحته الفوز بقرار الإجماع.

رفع "الديك المقاتل" سجله الاحترافي إلى 17-2 وحصل على مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لجهوده الرائعة.

ضربة قاضية مذهلة في المواي تاي

حقق إيدي أباسولو أول فوز له في "ون" بالضربة القاضية المذهلة عندما هبط بيده اليمنى المستقيمة على وجه نيكلاس لارسن لتنهي المعركة عند علامة 2:14 من الجولة الثانية في مباراة المواي تاي لوزن غير مقيّد (71.66 كغ).

بعد فوزه بالضربة القاضية، رفع الأمريكي رقمه القياسي في مسيرته إلى 14-4.

في وزن غير مقيد (58.05 كغ)، تغلّب الروسي أصلان بك زكريف على النجم البرتغالي روي بوتيلو بقرار منقسم.

بعد إحباط مواطن لشبونة في المشهد الافتتاحي، رفع زكريف الإيقاع في الجولتين الثانية والثالثة، وضغط على بوتيلو وهدّده بلكماته الدوارة المميزة.

في وقت متأخر من الجولة الثالثة، أطلق البرتغالي يسارية أفقدت توازن الروسي لكنه عاد على الفور وقام بمزيد من الهجوم.

في النهاية، منح اثنان من الحكام الثلاثة الفوز لزكريف، الذي رفع رصيده المهني إلى 12-3.

في مواجهة مواي تاي للسيدات، حققت إيمان بارلو فوزها الثاني في فئة وزن القشة بتغلبها على إيكاترينا فاندرييفا.

استخدمت المهاجة الإنجليزية ركلاتها القوية لتعيق البيلاروسية التي حاولت إيجاد طريق للفوز ببعض الضربات الدوارة، لكن "بريتي" بقيت متقدمة بخطوة حتى نهاية المعركة لتفوز بالإجماع وتمدد سجلها المثير للإعجاب إلى 97-6.

تامي موسوميشي تتغلّب على بيانكا باسيليو

تألقت الوافدة الجديدة تامي موسوميشي في مباراة مصارعة الإخضاع لوزن القشّة أمام حاملة الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلي بيانكا باسيليو.

في معركة مكوّنة من جولة واحدة مدتها 10 دقائق، هاجمت مواطنة نيوجيرسي بحثا عن حركة قفل الساق. في المقابل كانت باسيليو تفلت في كل مرّة من كمائن موسوميشي وتبحث بدورها عن أقفال الساق الخاصة بها.

كانت موسوميشي المصارعة الأكثر عدوانية في النزال لذلك ضمنت الفوز بالإجماع ورفعت سجلها الإجمالي إلى 76-20.

