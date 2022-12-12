مقاتل لم يتعرض إلى هزيمة... أكبر عبدولاييف يوقع مع بطولة "ون"

إلى جانب التركي شامل إردوغان وآرون كانارتي وبليك كوبر، ينضم عبدولاييف إلى "ون" لينافس ألمع الأسماء في الفنون القتالية في العالم.

عبدولاييف، الذي بدأ مسيرته في عام 2020، فاز في ثمانية نزالات من أصل ثمانية خاضها خلال العامين الماضيين، وقد أثبت أنه يمتلك المهارات اللازمة للانضمام إلى أكبر منظمة للفنون القتالية في لعالم.

سيدخل المقاتل القيرغيزي إلى حلبة "ون" متسلّحاً بثقة راكمها خلال مسيرة واجه فيها عدد من الأسماء اللامعة وهزمها تحت راية منظمات مختلفة في قيرغيزستان وروسيا.

ما يميّز عبدولاييف شراسته وقدرته على إنهاء النزالات بلكماته الحديدية، إذ استطاع أن يحرز سبعة انتصارات من أصل ثمانية بالضربة القاضية.

وعوضاً عن انتظار أن تفتح اخطاء منافسيه ثغرة يستفيد منها، يفضّل عبدولاييف القتال الهجومي بشراسة، مستغلاً قدراته البدنية العالية وقدرته على التحمّل.

ويمتلك عبدولاييف معدّل إنهاء 100% - أي أنه أنهى جميع النزالات التي شارك فيها بنفسه، دون انتظار قرار الحكام. وقد أحرز عبدولاييف انتصاراته الثمانية من دون أن يسمح لأي من خصومه اجتياز الجولة الأولى.

وإلى جانب سجلّه اللامع في الفنون القتالية المختلطة، فإنّ المقاتل القيرغيزي محترف في الكيك بوكسينغ.

لكن صاحب السجلّ المثالي يعلم أنّ دخوله إلى حلبة "ون" سيمثّل اختباراً حقيقياً في مسيرته الاحترافية، إذ إنه سيواجه أبرز المقاتلين ضمن فئة وزن الريشة في العالم.

قائمة مقاتلي بطولة "ون" عن فئة وزن القشّة تضمّ أمثال بطل العالم الصيني تانغ كاي والبطل العالم سابق ثانه ليه، بالإضافة إلى الصاعدين بقوة شامل غسانوف وإليا فريمانوف. كما أنّ مقاتلي فئة وزن القشّة تضمّ أبرز مقاتلي العالم في الكيك بوكسينغ، ومنهم بطل العالم سوبربون سينغا ماوين وشينغيز ألازوف ومارات غريغوريان والتركي تايفون أوزكان وغيرهم.

وكانت بطولة "ون" قد تعاقدت في وقت سابق من عام 2022 مع مقاتلين بارزين، من بينهم روبرتو سولديتش وميكي موسوميشي، مدعّمةً قائمة مقاتليها المكتظة بنجوم الفنون القتالية.

