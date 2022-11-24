وجاء إعلان أليكساندر بعد تحقيقه انتصاراً على حساب الإنكليزي خوان سيرفانتيس بضربة كوع قاضية عند الدقيقة 1:23 من الجولة الثانية في المواي تاي عن فئة الوزن الوسط.

وأثار المهاجم البرازيلي صاحب الخبرة إعجاب الجمهور في معركته الأخيرة ليحصل على مكافأة قدرها 50 ألف دولار من قبل الرئيس التنفيذي لبطولة "ون" شاتري سيتيودتونغ.

وأعلن أليكساندر، 40 عاماً، وهو يذرف الدموع أنّ نزاله في ONE Fight Night 4 سيكون الأخير في مسيرته الحافلة.

وقال البرازيلي، المُلقب بـ"الفتى الجيّد"، بعد نهاية المعركة: "في البداية، أشكر الله على كل ما منحني إياه في حياتي... أعتقد أنه نزالي الأخير، أنا سعيد لإنهاء مسيرتي هنا".

وأضاف المقاتل المخضرم: "أشكر أصدقائي في مختلف أنحاء العالم على كل شي بعد مسيرتي القتالية الممتدة لعقدين من الزمن".

من كرة القدم إلى حلبات القتال

كان من الممكن أن تكون حياة بطل الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ مختلفة تماماً عمّا آلت إليه حالياً.

مثل أغلب البرازيليين، مارس أليكساندر كرة القدم في الشوارع ثم أصبح بعد ذلك لاعباً محترفاً، لكنه في سن 19 عاماً قطع صلته باللعبة الشعبية الأولى في العالم.

في البداية، عارضت عائلته انتقاله إلى حياته المهنية الجديدة، لكن الشاب ظل مصمّماً على صنع إسم لنفسه داخل حلبات القتال، وبدأ التدريب في الكيك بوكسينغ عام 2004.

بعد سنوات من المثابرة والتدرب القاسي، أثبت البرازيلي نفسه في الرياضة، ليؤكد أن قراره بتغيير مساره المهني كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها في حياته.

فاز أليكساندر بالعديد من الألقاب في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ مثل بطولة WMC للوزن المتوسط وبطولة العالم للوزن المتوسط WPMF.

وبات كوزمو من أفضل "السترايكرز" الذين أنجبتهم البرازيل، ووقف ندا قويا أمام أسماء لامعة بمختلف المنافسات التي شارك فيها.

منذ انضمامه إلى بطولة "ون" عام 2018، تعرض للخسارة في أول نزال له على يد الهولندي نيكي هولزكن، لكنه عاد وتغلب بعد ذلك على الأمريكي ساج نورثكات بلكمة قاضية في 0:29 ثانية من الجولة الأولى، قبل أن يضيف فوزه الثاني بالضربة القاضية على الإنجليزي سيرفانتيس.

بعد إنهاء لمسيرته الطويلة في الفنون القتالية المختلطة، ترك كوزمو إرثاً حافلاً وسجلاً مميزاً في الفنون القتالية المختلطة، برصيد 8 انتصارات وهزيمة واحدة و (69 -19-1) في المواي تاي.