مقاتلو بطولة "ون" يخضعون لاختبارات قبل عروض السبت

ويشهد السبت 19 تشرين الثاني/نوفمبر عرضين لبطولة "ون" في ملعب سنغافورة الداخلي، وهُما عرض ONE Fight Night 4 (الساعة 4:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة) وعرض ONE 163 (الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).



وتحدد "ون" فئات مقاتليها حسب "وزن المشي" لكل مقاتل، والذي يتم قياسه عبر فحص ثقل البول النوعي تحت إشراف طبيب.

خلال أسبوع العرض، يشارك جميع مقاتلي بطولة "ون"، ويجب أن يكون وزن كل مقاتل ضمن قيود فئة الوزن المتعاقد عليها.

في حال عدم تمكّن المقاتل من تحقيق وزنه أو فشله في اختبار نسبة السوائل، فيجب عليه اجتياز اختبار نسبة السوائل وزيادة الوزن في يوم العرض.

وفي حال فشل المقاتل في اجتياز الفحوصات يوم العرض، فلن يُسمح له بالقتال. إذا اجتاز الرياضي اختبار نسبة السوائل ولكن وزنه أعلى من القيود المفروضة على فئة الوزن المتعاقد عليه، فقد يتم إجراء النزال بوزن غير مُقيّد إذا كان وزن اللاعب أكثر بنسبة 5 بالمئة من الوزن الرسمي لخصمه، وإذا وافق الخصم على إقامة النزال ضمن فئة الوزن غير المقيّد.