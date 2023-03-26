مقاتلات بطولة "ون" يتألّقن في عرض ONE Fight Night 8... هذا ما حدث في أربعة نزالات نارية

وكان العرض، الذي استضافه ملعب سنغافورة الداخلي، قد شهد في حدثه الرئيسي نجاح سوبرلك كياتمو في الحفاظ على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة على حساب دانيال ويليامز. أما في الحدث الرئيسي المشترك، فقد تُوجّت أليشا هيلين رودريغيز، التي خاضت نزالها الأول منذ سنوات، بطلة في المواي تاي لوزن الذرة بتغلبها على البطلة المؤقتة عن الفئة، جانيت تود.

وكعادتها، خاضت مقاتلات بطولة "ون" نزالات حماسية ضمن بطاقة حماسية أمتعت الجمهور الحاضر في سنغافورة ومشاهدي العرض حول العالم.

في التالي أبرز ما حصل في النزالات النسائية الأربعة التي خيضت خلال عرض ONE Fight Night 8.

1. تامي موسوميشي تتألق في نزالها الأول في بطولة "ون"

في النزال الأول، سجّلت تامي موسوميشي انتصاراً مع حضورها الأول في بطولة "ون" على حساب حاملة الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلية بيانكا باسيليو خلال نزالهما في مصارعة الإخضاع عن فئة وزن القشة.

تامي سارت على خطى شقيقها، بطل العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة مايكي موسوميشي، بمهاجمة نظيرتها البرازيلية بشجاعة منذ انطلاق المواجهة.

تامي وبيانكا خاضتا نزالاً حماسياً اتّسم بسرعة الحركة، وأقدمت كل منهما على محاولات عدة لإخضاع الأخرى، إلا أنّ موسوميشي تفوّقت بفضل شراستها، محققةً الفوز بإجماع الحكّام.

بهذا الانتصار، رفعت موسوميشي رصيدها الاحترافي الإجمالي إلى 76-20.

2. إيمان بارلو تحقق فوزها الثاني على التوالي

حققت إيمان بارلو فوزها الثاني في بطولة "ون" من أصل نزالين خاضتهما حتى الآن في المنظمة. وسيطرت الإنجليزية على مجريات نزال المواي تاي عن فئة وزن القشة ضد إكاترينا فاندارييفا، ليحسم الحكّام نتيجة القتال لمصلحتها بالإجماع.

في النزال الثاني خلال العرض، وجّهت بارلو ركلات متنوّعة بشكل مستمر، مستهدفةً ساقي منافستها البيلاروسية بهدف إنهاكها والحد من خطورتها الهجومية التي تأتي عن طريق لكماتها القوية.

البيلاروسية لم تتمكّن من إصابة بارلو بأي هجوم يُذكر خلال الجولات القتالية، لتفوز الأخيرة بسهولة وترفع بهذا الانتصار سجلّها الاحترافي الإجمالي المميّز إلى 97-6.

3. هام سيو هي تسجّل فوزها التاسع على التوالي على حساب إتسوكي هيراتا

في النزال الثامن، حققت الكورية الجنوبية هام سيو هي فوزاً مهماً بإجماع الحكّام بعدما قاتلت نظيرتها اليابانية إتسوكي هيراتا تحت قواعد الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الذرة

اعتمدت المقاتلة الكورية على مهاراتها الهجومية، ونجحت في إصابة الشابة اليابانية بلكمات يسارية وركلات دقيقة. في الوقت نفسه،حدّت سيو من خطورة هيراتا، التي اعتمدت على مهاراتها في المصارعة لإسقاط منافستها من دون أن تتمكّن من دفعها للاستسلام.

بهذا الانتصار، مدّدت الكورية الجنوبية سلسلة انتصاراتها المتتالية إلى تسعة، ورفعت رصيدها الاحترافي الإجمالي إلى 26-8.

4. أليشا هيلين رودريغيز بطلة بلا منازع لوزن الذرة في المواي تاي

في الحدث الرئيسي المشترك، تغلّبت أليشا هيلين رودريغيز على جانيت تود في نزال لتوحيد بطولة العالم في المواي تاي عن فئة وزن الذرة للسيدات.

في الجولتين الأولى والثانية، تحكّمت تود بالمسافة القتالية بشكل ممتاز، موجّهةً ركلات قوية إلى جسد منافستها البرازيلية وساقيها، في حين منعت رودريغيز من الاستفادة من قبضتيها الحديديتين ومهاراتها في الملاكمة.

ولكن رغم تأخرها للدخول في نسق النزال، فرضت رودريغيز سيطرتها على مجريات القتال، واستخدمت مهاراتها الهجومية بفعالية، مستفيدةً من تفوّقها الجسدي على نظيرتها الأمريكية المخضرمة.

اللحظة المفصلية في المواجهة جاءت في الجولة الثالثة مع إصابة تود بجرح فوق عينها نتيجة لكمة يسارية مستقيمة سددتها البرازيلية.في الجولة الرابعة، أكملت رودريغيز، البالغة من العمر 24 عاماً، تفوّقها على الأمريكية التي تكبرها بـ13 سنة.

أخرجت رودريغيز من جعبتها أسلحتها الهجومية الفتّاكة. استخدمت مجموعة من اللكمات المتتالية والتحرّكات السريعة التي أنهكت تود وأفشلت مساعيها للسيطرة على نسق القتال.

وجّهت تود عدداً من الركلات والضربات بالركبتين بهدف لجم رودريغيز وإفشال محاولاتها للتقدّم، لكن الأخيرة ردّت عبر مجموعة من الضربات القوية بمرفقيها، لتطيح بآمال الأمريكية في قلب مجريات النزال.

الانتصار المستحقّ في أحد أقوى نزالات العرض رفع رصيد رودريغيز الاحترافي إلى 32-6 وأكّد تفوّقها على نخبة مقاتلات المواي تاي ضمن فئة وزنها. من جهتها، تعرضت تود لهزيمتها الأولى منذ شباط/فبراير 2019 بعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية سجّلتها في ثلاث سنوات.

