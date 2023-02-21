مسيرة البطل التايلاندي تاوانشاي بك.ساينشاي المذهلة

فجر 25 شباط/فبراير، يأمل بطل العالم في المواي تاي لوزن الريشة بالدفاع عن حزامه الذهبي للمرة الأولى ضد منافسه التركي جمال يوسوبوف في الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 7.

على الرغم من خطورة المنافس التركي، يبدو المقاتل التايلاندي الموهوب صاحب ثلاث ضربات قاضية من بين انتصاراته الأربعة في "ون"، جاهز للمعركة النارية المحتملة.

مزيج بين البراعة والقوّة

يمتلك تاوانشاي البالغ من العمر 23 عاماً، شجاعة كبيرة ومواهب قتالية عالية الجودة جعلته يحقق انتصارات ساحقة بلغت 128 فوزاً منها أربعة في بطولة "ون" وجاءت ضد أفضل المهاجمين في رياضة المواي تاي.

منذ ظهوره الأول في "ون" عام 2021، وظّف التايلاندي ذخيرته المتنوعة المكوّنة من اللكمات الثقيلة والركلات المنخفضة والعالية القوية لتحقيق ثلاث ضربات قاضية مذهلة أمام كل من الإيرلندي شون "كلوبر" كلانسي، وسايمابتك فيرتكس والدنماركي نيكلاس "دريم تشايسر" لارسن.

خسارة توانشاي الوحيدة حتى الآن في "ون" بقرار الإنقسام أمام أحد أعظم المهاجمين في كل العصور سيتيشاي سيتسونغبينونغ، كانت مجرّد كبوة للبطل الذي شق طريقه بثبات نحو قمة وزن الريشة.

انتزاع اللقب العالمي من الملك بيتشيندي

في أيلول/ سبتمبر 2022 ضمن عرض ONE 161، حصل الحائز سابقا على لقب مقاتل العام في ملعب "لومبيني" على فرصة منافسة بطل العالم للمواي تاي في وزن الريشة، بيتشموراكوت بيتشيندي.

كان الملك بيتشيندي يهيمن لفترة طويلة على كرسي الزعامة، قبل أن يزيحه تاوانشاي إثر معركة مثيرة بين سادة رياضة المواي تاي.

لقد حسم ممثل فريق "بك شانشاي مواي تاي جيم" الصراع لمصلحته بقرار الإجماع، وغادر الدائرة حاملا الحزام الذهبي على كتفه.

الآن، وفي مواجهة ملحمية منتظرة يستعد ملك وزن الريشة للدفاع عن لقبه ضد منافس خطير لم يخسر بعد في بطولة "ون".

تاوانشاي لا يخشى قبضة يوسوبوف الحديدية

رغم كونه سيواجه جمال يوسوبوف المقاتل الخطير وصاحب اللكمات اليسارية الساحقة، أبدى النجم التايلاندي ثقة كبيرة مستمدّة من انتصاراته السابقة على نخبة المقاتلين.

يقول تاوانشاي في تصريح لبطولة "ون": "بالطبع لدى يوسوبوف خبرات قتالية واسعة النطاق، لكنها ليست أفضل من خبرتي". "قوة يوسوبوف حقيقية ولكماته قوية. بالكاد لديه نقاط ضعف. إنه أحد أقوى المقاتلين. لا يمكنك الاستهانة به بأي شكل من الأشكال".

يمتلك يوسوبوف، البالغ من العمر 39 عاماً، خبرة في الحلبة تمتد إلى سنوات طويلة. سيطر على خصومه في جميع نزالاته، مستخدماً قبضته اليسرى الحديدية التي تشكّل مصدر تهديد لمقاتلي المواي تاي في فئة وزن الريشة.

المقاتل التركي الفائز بثلاثة نزالات عن طريق الضربة القضية، يأمل في الحفاظ على سجله نظيفاً (3-0) في بطولة "ون" وتعزيز رصيده الإجمالي البالغ 54-9.

من المؤّكد أنّ يوسوبوف لن يكون منافساً سهلاً إطلاقاً، لكن تاوانشاي يعتقد أن بحوزته مفاتيح الفوز بالقتال الناري المقبل والحفاظ على اللقب العالمي.

وصرّح تاوانشاي: "مفتاح الفوز في هذا القتال ناري الداخلية. أنا متعطّش للفوز. لن أتخلى عن أي شيء بسهولة".

ينطلق عرض ONE Fight Night 7 على "beIN SPORTS 1 PREMIUM" السبت الساعة الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة.