مجموعة beIN الإعلامية تنضم إلى التحالف من أجل الإبداع والترفيه (ACE) لمكافحة قرصنة المحتوى الرياضي المباشر



أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه، اليوم عن انضمامها الى التحالف من أجل الابداع والترفيه (ACE)، وهو التحالف العالمي الذي يهدف الى حماية النظام الديناميكي الإبداعي والحدّ من القرصنة الرقمية. ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يحتفل به سنوياً في تاريخ 26 من شهر أبريل.

يعكس انضمام beIN الى التحالف، السعي الدائم والمستمر للمجموعة في التصدي للتهديد المتزايد الذي تشكله عمليات القرصنة واسعة النطاق على محطات البث المباشر. ووفقاً لدراسة حديثة صادرة عن Synamedia/Ampere فإن معالجة قرصنة المحتويات الرياضية العالمية يمكن أن تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار إضافية من الإيرادات السنوية لهذه الصناعة. وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن 52% على الأقل من عشاق الرياضة الذين يشاهدون المحتوى الرياضي عبر ترددات مقرصنة، يدفعون رسوماً لاشتراكاتهم غير القانونية، في حين أن 74% من المستخدمين غير القانونيين على استعداد لدفع رسوم الاشتراكات والتحوّل الى مزوّدي المحتوى الرياضي القانونيين.

وقد أصبحت beIN الجهة رقم 38 وأول مزوّد للمحتويات الرياضية الذي ينضم الى التحالف من اجل الابداع والترفيه (ACE). ويتضمّن النهج الشامل للتحالف، الذي يهدف الى الحد من القرصنة، الاحالات الجنائية والتقاضي والتواصل المباشر وغيرها من التكتيكات الاستراتيجية الأخرى التي تضع التحالف وشركائه في حركة سريعة للحد من قرصنة المحتوى الرياضي المباشر على صعيد عالمي.

وبهذه المناسبة قال السيّد كاميرون أندروز، المدير القانوني لمكافحة القرصنة في مجموعة beIN الإعلامية: يسرنا الدخول في هذه الشراكة مع التحالف من أجل الابداع والترفيه (ACE)، ولدينا تقييم وافي عن حجم الفائدة التي سترتد علينا من خلال العمل سوياً للتصدي للقرصنة. إن القرصنة باتت مشكلة عالمية حقيقية تهدد نطاقاً واسعاً من الأفلام الترفيهية الدولية والمحلية، وذلك بالإضافة الى المحتويات الرياضية والبث المباشر. كما إنّ التهديدات المباشرة التي تواجه حقوق الملكية الفكرية باتت مشكلة رئيسية في العديد من الأسواق العالمية التي تتواجد بها beIN، لذلك نحن سنعمل جاهدين مع التحالف للتحقق من الجهات الرئيسية للقرصنة التي تهدد الى حدّ كبير استمرار تدفق الاستثمارات ضمن قطاع الخدمات والانتاجات الرياضية والترفيهية ذات المستوى العالمي التي يستحقها المشاهدون."

من جهته قال السيّد جان فان فورن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس حماية المحتوى العالمي لدى جمعية الصور المتحركة: "يعد انضمام beIN SPORTS خطوة استثنائية في مسيرة تطور ونمو التحالف من أجل الابداع والترفيه (ACE). فبغض النظر عن وسائل النشر، سواء كانت البث عبر الانترنت، أو تحميل الأفلام، أو المحتوى التلفزيوني، أو المحتوى الرياضي المباشر، لا يزال التحالف أكبر وأكثر الجهات العالمية المكرسة للحد من القرصنة عملية فعالية، ويسرنا أن beIN تقدر قيمة ريادتنا وابتكاراتنا لحماية محتواها في جميع أنحاء العالم."

تعرّض عمليات القرصنة غير القانونية وسرقة المحتوى عبر الإنترنت، الابتكار والإبداع والاستثمار المذهل ضمن قطاع الترفيه للخطر، وذلك على حساب المبدعين والمبتكرين والمستهلكين على حد سواء. فالقرصنة تشكل تهديداً حقيقياً بالأفلام والشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، كما تهدد الوظائف، وتقوض الاستثمار، وتقلل من الإيرادات الضريبية للحكومات، وتحجّم الإبداع. وتعد قرصنة البث مشكلة متنامية تمثل 80٪ من مجمل عمليات القرصنة في يومنا هذا. ووفقا للمركز العالمي لسياسة الابتكار، فإن القرصنة تكلف بشكل متحفظ ما بين 29.2 مليار دولار و71 مليار دولار من الإيرادات المحلية المفقودة سنويا، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تشكل تهديداً وضرراً للمستهلكين عند وصولهم إلى المحتوى غير القانوني – حيث ثلث مواقع القرصنة تستهدفهم ببرامج ضارة يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من العواقب، بما في ذلك سرقة البيانات الشخصية، والخسارة المالية، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن Digital Citizens Alliance.

مجموعة beIN الاعلامية هي شركة بث دولية رائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه، متوفرة في 43 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. تمتلك beIN SPORTS، القناة الرياضية الرائدة التابعة للمجموعة، قائمة واسعة من حقوق بث أهم البطولات والمباريات الرياضية العالمية بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، والدوري الإنكليزي الممتاز، والليغا، والدوري الفرنسي، وكافة بطولات التنس الكبرى، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، وألعاب القوى العالمية، وفي وقت لاحق من هذا العام، ستقوم beIN ببث كأس العالم FIFA قطر 2022 ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرنسا - مما يجعلها أكبر مستثمر في المحتوى الرياضي في العالم. كما تعدّ beIN شركة رائدة في مجال التصدي للقرصنة في جميع الأسواق التي تتواجد بها، وذلك من خلال الاستثمار في أفضل التكنولوجيات العالمية والاجراءات واسعة النطاق التي تتخذها لمكافحة القرصنة.

تأسس التحالف من اجل الابداع والترفيه (ACE) عام 2017 من قبل جمعية الصور المتحركة و30 شركة من شركات الاعلام والتكنولوجيا الرائدة في العالم لمكافحة التهديد والانتشار الواسع للقرصنة عبر الانترنت. ومنذ انشائه حقق التحالف العديد من الإنجازات حيث اتّخذ العديد من الإجراءات النافذة الناجحة على صعيد عالمي في وجه خدمات البث غير القانونية ومصادر المحتوى غير المصرّح بها ومشغليها.