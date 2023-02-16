متمردة على المجتمع وأعرافه... المقاتلة الهندية زيبا بانو

قبل أن تصبح اليوم إسماً مثيراً للإعجاب في المشهد القتالي الهندي، رفضت الفتاة الشابة الخضوع لسلطة مجتمعها وأعرافه، فواجهته بثقة وصلابة لسنوات، رغم العقبات والانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها.

ورغم كل ما مرّت به من ضغوطات كبيرة في السابق، تسعى بانو خلال عودتها للمنافسة في بطولة "ون" لمواصلة مسيرتها الناجحة في الفنون القتالية المختلطة.

السّباحة ضدّ التيّار مرهقة لكنّها مثمرة

ولدت بانو في مدينة لكناو (عاصمة ولاية أوتار براديش الهندية) وعاشت فيها مع والديها وخمسة أشقاء. وفي عمر ثماني سنوات، انتقلت مع عائلتها إلى دلهي.

كانت الفتاة الهندية تعشق ممارسة الرياضة، لكنها لم تسلك المسار الأكثر شيوعا في بلدها واختارت تعلم فنون "الووشو" القتالية.

على الرغم من أنها لم تكن هواية شائعة لمعظم أقرانها في ذلك الوقت، استمتعت بانو كثيرا بالتدريب وتطوير مهاراتها. وقالت: "أردت دائما أن أفعل شيئا مختلفا في الحياة".

بالنظر لمواقف مجتمعها السلبية من ممارسة المرأة للرياضات القتالية، كافحت بانو في السابق عديد العقبات وواجهت انتقادات لاذعة قبل أن تصبح اليوم اسما مثيرا للإعجاب في المشهد القتالي الهندي.

هيمنة على المشهد القتالي في الهند

أثمر مجهود بانو في فنون القتال سريعا، حيث حصلت على ميداليتين ذهبيتين على المستوى الوطني في رياضة الووشو. ثم انتقلت إلى الكيك بوكسينغ، وتوّجت بأربع ميداليات ذهبية ولقب في وزن الذبابة. لتتعلم فيما بعد مهارات الملاكمة والتايكواندو.

طيلة خمس سنوات من التدريب والمنافسات على المستوى الوطني بنت الهندية أساسا متينا لمستقبلها المهني لأن إنجازاتها المثيرة للإعجاب في الووشو والكيك بوكسينغ لم تجلب لها سوى القليل من التقدير في الهند.

وجدت صعوبة في العثور على دعم مادي من الرعاة، بينما كانت المساندة المعنوية قليلة من أقاربها الذين أرادوا لها أن تستقر وتتزوج. وتقول الفتاة: "عندما كنت أفوز بميداليات على المستوى الوطني، لم يكن أحد يهتم".

الانتقال للفنون القتالية المختلطة

قرّرت "ملكة القتال" الانتقال للفنون القتالية المختلطة حيث تنافست في بطولات مختلفة، وحصلت على رصيد 6-0 بمعدل إنهاء بلغ نسبة 80 %.

وقالت الهندية: "بدأت تدريبي على الفنون القتالية المختلطة في عام 2014. لم تكن شعبية في الهند في ذلك الوقت. كانت مهاراتي الأرضية ضعيفة جداً".

في عام 2017، وخلال مسابقة في ولاية كيرالا، التقت بانو بالمدرب بانكاج خانا، ومنذ ذلك الحين، وهي تتدرب تحت إشرافه.

محاربة الصور النمطية القديمة

على الرغم من موهبتها الواضحة في الووشو والكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة، كان المشهد ضبابيا بالنسبة لبانو، لأن الأغلبية منزعج من حياتها المهنية في الرياضات القتالية، معتقدين أن القتال حكر على الرجال فقط.

لحسن الحظ، استمر بعض المقربين من النجمة الصاعدة في دعم خياراتها. واعترفت: "دعمتني عائلتي بشكل كامل، لكن أغلب أقاربنا كانوا ضدّ ما أقوم به لأننا من الجالية المسلمة. لم يعجبهم أن أرتدي السراويل القصيرة والقمصان بلا أكمام، وكانوا يقولون أشياء لئيمة لوالدي".

في الواقع، لم تتضاءل رغبة المقاتلة الشابة بل على العكس استخدمت تلك الشكوك والانتقادات، لتغذية رحلتها الصعبة نحو تحقيق أهدافها في فنون القتال.

وقالت ملكة القتال: "حقيقة أريد أن أشكر الأشخاص الذين حاولوا تثبيط عزيمتي. لقد لعبوا دورا مهما في مساعدتي على الوصول إلى [هذه النقطة]. بدلا من الاهتمام بأعمال الآخرين، يجب عليهم تحفيز أطفالهم على القيام بعمل جيد".

بانو تجني ثمرة الصبر والعمل الجادّ

انضمام بانو لـ "ون" أكبر منظمة قتال في العالم كان ثمرة الإيمان بالنفس والعمل الجاد والالتزام، وعدم الإكتراث لآراء الآخرين وانتقاداتهم.

كسرت بانو كل القيود والأعراف المجتمعية بفضل عقليتها المكافحة وتفكيرها المتمرّد. واليوم بقصتها الملهمة تريد أن تكون نموذجا إيجابيا يحتذى به الفتيات اللواتي يتعرضن لمواقف مماثلة.

وأوضحت المحاربة الهندية: "حتى اليوم، لا يريد الناس السماح للفتيات بالتنافس في فنون الدفاع عن النفس.. لكن من خلال هذه المنظمة الضخمة، سأمثل الهند و سأكون مصدر إلهام للناس".

للمرة الثانية على التوالي ستظهر المقاتلة المسلمة في نزال في الفنون القتالية المختلطة ضمن بطولة "ون"، وذلك ضمن عرض 5 ONE Friday Fights في بانكوك بتايلاند.

بعد خسارتها في معركتها الإفتتاحية ضد الظاهرة التايلاندية نات "ووندر غيرل" جارونساك، ستضع بانو قائمتها المثالية 6-1 على المحك ضد الروسية ألكساندرا سفيشيفا في نزال عن فئة وزن القشة.