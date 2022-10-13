متسلّحا بإرث فنون "الأطراف الثمانية".. هل ينجح كلينمي في هزم أسطورة الـ"كيك بوكسينغ"؟

توهّج كلينمي وتفوقه على منافسية بالضربة القاضية لم يكن محل صدفة، أو ضربة حظ عابرة، بل جاء نتاجاً طبيعياً لتفانٍ وتدريب عظيمين، اللذين يستندان على عشقه للمواي تاي، فن "الأطراف الثمانية"، نسبةً لاستخدام مقاتلي هذه الرياضة ليديهم ومنكبيهم ورجليهم وركبتيهم عند تسديد ضرباتهم.

فجر السبت 22 أكتوبر، على ملعب أكسياتا أرينا الداخلي في العاصمة الماليزية كوالامبور، سيكون النجم التايلاندي الصاعد بسرعة الصاروخ على بعد نزال واحد من تحقيق حلم طفولته، بأن يصبح بطلاً عالمياً، عندما سيقاتل على اللقب العالمي للمواي تاي للوزن الخفيف، ضد السورينامي ريجيان إيرسل بطل العالم خمس مرات، وذلك ضمن عرض ONE Fight Night 3.

جينات الملاكمة التايلاندية تجري في عروقه

وُلد كلينمي في باتايا، بتايلاندا، وكانت عائلته تدير صالة ألعاب رياضية، ومنها سطع نجم العديد من الأبطال المرموقين في رياضة المواي تاي مثل لومبيني وراجاداميرن.

لقد حرص كليمني الصغير حينها على حضور التدريبات ومراقبة المقاتلين المشهورين بهدف التعلم منهم والنهل من فنون هذه الرياضة العريقة في بلاده.

يتذكر كليمني مراحل اهتمامه الأولى بالموتاي وقال: "عندما كنت طفلاً، وقبل ذهابي إلى المدرسة، كنت أشاهد أعضاء الصالة الرياضية ومن بينهم أقاربي وهم يتدربون، ويستمرون في ذلك حتى بعد عودتي من المدرسة".

لقد ترعرع كلينمي في وسط عائلي يعشق "المواي تاي"، وهو أمر رسم الخطوط العريضة لحياته، وحدد ملامح مستقبله بحتمية الانضمام إلى شجرة العائلة القتالية. وشرح الشاب البالغ من العمر 26 عاما بقوله: "أعمامي جميعهم أبطال مشهورين في الملاكمة التايلاندية مثل سيت أور ورامبا سومدت وتابايا سيت أور، كما لدينا أبطالا في الملاكمة (WBC و WBA)، مضيفا: "لقد أعجبت بهم وكنت أحلم دائماً أن أصبح مثلهم. كنت دائماً متحمساً لمشاهدتهم وهُم يقاتلون".

بدأ سينساموت في التدريب منذ سن الرابعة وكان شقيقه الأكبر أكثر المحفزين له وكان يشجعه على المضي قدما ويبقيه دوما في المسار الصحيح رغم العراقيل التي واجهته في البداية.

وبعد بضع سنوات، أخذ والده الأمر على محل الجدّ، وحرص على الانتقال بابنه إلى أجواء القتال الحقيقي والنزالات، وخاض في سن السابعة أول عراك له في إحدى حانات مدينة باتايا، ومقابل نزاله ذاك حصل الفتى الصغير على مكافأة قدرها 3 دولارات أمريكي.

وقال: "بعد معركة واحدة، تمكنت من شراء دراجة جميلة حضيت باعجاب أصدقائي في المدرسة. لقد كنت فخورا جدا".



الخدمة العسكرية والتحوّل للملاكمة

في سن 21 عاما، جُنّد سينساموت في القوات المسلحة التايلاندية، وأراد مواصلة المنافسة في "فن الأطراف الثمانية"، لكن حجمه الكبير أعاق أهدافه.

وقال المقاتل الشاب (80 فوزا و16 تعادلا و3 هزائم): "في البداية، أردت القتال في الملاكمة التايلاندية، لكن لم تكن هناك فئة ووزن مناسب لي، فقررت التحول إلى الملاكمة".

وأضاف: "التدريب في الثكنات جعلني أكثر صرامة وصلابة. علموني الانضباط والتركيز العاليين. وبعد الفوز في عدة نزالات، انضممت إلى معسكر الملاكمة الوطني".

وفاز الملاكم الملقب بـ "الرجل المائي" بلقب الملاكمة الوطني في ملعب لومبيني في بانكوك. كما حصل على فرصة لدمجه مع ملاكمين عالميين في مسابقة المجلس الدولي للرياضة العسكرية في عام 2019.

فرصة ذهبية للفوز بحزام بطولة العالم

على الرغم من نجاحه النسبي في رياضة الملاكمة، كان شغف سينساموت دوماً بالملاكمة التايلاندية، ونجح من خلال رسائل كان يبعث بها على منصات التواصل الاجتماعي لبطولة ONE ، من جذب انتباه المنظمين، الذين وافقوا على انضمامه إلى أكبر منظمة قتالية في آسيا.

وفي أول ظهور له في "ون"، ضد الأسطوري هولزكن، أثبت سينساموت قدرته الفريدة في اغتنام الفرص، وقد نجح في الاطاحة بخصمه الهولندي بطريقة صادمة.

وقال: "كنت مجرد موهبة صغيرة تحلم بالقتال على مسرح عالمي مثل ون. بعد الانتظار بصبر، تحقق حلمي أخيراً... لم أتوقف أبدا عن الحلم".

ونجح التايلاندي أيضاً في اضافة البريطاني ليام نولان إلى قائمة ضحاياه بعد أن هزمه بالضربة القاضية، وهو ما منحه فرصة لمواجهة خصمه السورينامي، وتحقيق حلمه بالظفر بالتاج الأكثر رواجاً على الإطلاق والعودة به إلى عائلته.

ورغم صعوبة النزال أمام إيرسل، بطل العالم المُهيمن في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف، والذي يتطلع إلى أن يصبح ملكاً في رياضتين (الكيك بوكسينغ والموتاي)، يشعر التايلاندي الصاعد بأنه مستعد لتحقيق هدفه المنشود وإضافة إرث أولئك الذين سبقوه.

وختم: "لم أفز أبداً ببطولة العالم، ولم أكن يوماً بطلاً، لكنني سأنتزع الحزام الذهبي من بطل لأصبح بطلاً. ويجب أن أكون بطل العالم في ون".