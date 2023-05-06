مايكي موسوميشي يهزم أسامة المروعي ويحافظ على بطولة العالم في مصارعة الإخضاع

وفي الحدث الرئيسي المشترك للعرض، سيطر النجم الأمريكي على النزال منذ قرع جرس البداية حيث تقدّم لتنفيذ حركات الإخضاع المفضّلة لديه، وصبّ تركيزه على الإمساك بقدمي منافسه بهدف دفعه إلى الاستسلام.

من جهته، دافع المروعي بصلابة خلال النزال، المؤلف من جولة قتالية واحدة تمتدّ إلى 10 دقائق، ولكن موسوميشي لم يمنحه أي فرصة للتحكّم بأطرافه.

قبل نهاية الوقت المحدّد للنزال بقرابة الثلاث دقائق، بدأ موسوميشي في مهاجمة الجزء العلوي من جسد المروعي بهدف تثبيته، لينجح في مسكه من الخلف وتنفيذ حركة الخنق الخلفي، دافعاً اليمني للاستسلام عند 8:03 من وقت النزال.

بهذا الانتصار، رفع الأمريكي، البالغ من العمر 26 عاماً، رصيده النظيف في بطولة "ون" إلى 4-0، وأصبح سجلّه القتالي الإجمالي إلى 61-5. كما حصل موسوميشي على مكافأة على أدائه من رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ بلغت 50 ألف دولار.

المروعي هو بطل الاتحاد الدولي في الجوجيتسو (No-Gi) عن فئة الحزام الأسود لعام 2022. بعد أن حصل على أحزمته الملوّنة في السعودية، انتقل النجم اليمني، ابن منطقة الحديدة، إلى الولايات المتحدة حيث يتدرّب في نادي "أتوس" بمدينة سان دييغو الأمريكية تحت إشراف المدرّب البرازيلي أندريه غالفاو.





