مايكي موسوميشي يتحدث عن فوزه على أسامة المروعي في بطولة "ون"

موسوميشي هزم المروعي عن طريق الإخضاع بحركة الخنق الخلفي عند 8:03 من النزال المؤلف من جولة واحدة تمتدّ إلى 10 دقائق. النجم الأمريكي هاجم المروعي منذ قرع جرس النزال، باحثاً عن إخضاعه إلى أن نجح في تحقيق هدفه رغم الشراسة الدفاعية التي أظهرها منافسه.

وقال موسوميشي: "في كل ثانية من النزال، كنت أهاجمه بحركة إخضاع بهدف إنهاء القتال. لم تمرّ ثانية في هذا النزال لم أكُن أهاجمه خلالها. بقيت أهاجمه وأهاجمه وأهاجمه كما تبحث في السترايكينغ عن الضربة القاضية، كنت أهاجمه بحثاً عن الإنهاء في كل ثانية، وفي النهاية تمكّنت من إحراز الإنهاء".

انتصار موسوميشي، البالغ من العمر 26 عاماً، حصل في الحدث الرئيسي المشترك لأول عرض تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأمريكية، داخل حلبة "فيرست بنك سنتر" في ولاية كولورادو. وقد عبّر الأمريكي عن سعادته الغامرة في تحقيق الفوز أمام جمهور بلاده الذين حصلوا على فرصة مشاهدة نجوم أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم مباشرةً داخل حلبة في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى.

وقال موسوميشي: "بالتأكيد حصلت على ردة فعل جيدة. وشعرت بطاقة مذهلة منحني إياها الجمهور في الولايات المتحدة ومن المؤكد أنّ مشاهدتهم لنزال في مصارعة الإخضاع كان حماسياً".

وكشف موسوميشي، الذي كان متوتراً قبل العرض التاريخي، عن أول سؤال طرحه على رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ: "هل كان النزال حماسياً؟ هل كان جيداً؟ كنت قلقاً جداً لأن مصارعة الإخضاع يمكنها أن تكون مملة للمشاهدين الذين لا يعرفون عنها. لذلك، كنت أرغب حقيقةً في التأكد من أنّ الجمهور سيقدّر ويستمتع بمشاهدتها [مصارعة الإخضاع] كما كل نزالات الفنون القتالية الأخرى ضمن بطاقة العرض".

بهذا الفوز، حافظ موسوميشي على لقبه العالمي ورفع رصيده الخالي من الهزائم في بطولة "ون" إلى 4-0، كما أظهر للجمهور الأمريكي، إلى جانب نجوم بطولة "ون" الاخرين، تفوّق المنظمة على غيرها في إنتاج نزالات حماسية.

موسوميشي، الذي وصف العرض بـ"المميّز جداً، أكمل قائلاً: "آمل أن يكون الجميع استمتع بالعرض الذي اجتهدنا في العمل عليه وأعتقد أنّ بطولة 'ون' هي المستقبل والحاضر وأنّ الجمهور الأمريكي سيحبها ويقدّر الفنون القتالية بأنواعها المختلفة".