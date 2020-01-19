ماكغريغور يتوج عودته إلى الفنون القتالية بفوز قياسي

وكانت هذه المرة الأولى التي يعود فيها ماكغريغور البالغ من العمر 31 عاماً إلى حلبة الفنون القتالية المختلطة ضمن بطولة "يو أف سي" ("بطولة القتال القصوى") الأميركية التي تتخذ من لاس فيغاس مقراً لها، منذ خسارته أمام منافسه الروسي حبيب نورماغوميدوف في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وبدا أن الأيرلندي لم يفقد أياً من القدرات التي جعلت منه أحد أبرز الأسماء في الفنون القتالية المختلطة، وتمكن من سحق منافسه المكنى "كاوبوي" (راعي البقر) البالغ من العمر 36 عاماً بضربات قوية قبل انقضاء الدقيقة الأولى من مواجهتهما في قاعة "تي موبايل أرينا".

ووجه ماكغريغور ضربة إلى منافسه بالكتف الأيسر تسببت بنزف من الأنف. ولدى محاولة الأميركي التراجع، عاجله الأيرلندي بضربة عالية بالقدم أدت إلى سقوطه أرضاً، ليتابع ماكريغور توجيه اللكمات، ما دفع الحكم هيرب دين إلى التدخل ووقف النزال، معلنا فوز الأيرلندي.

وقال ماكغريغور: "لقد كتبت التاريخ هنا هذا المساء" عبر الفوز بضربة قاضية في ثلاثة أوزان مختلفة ضمن بطولة "يو أف سي".

أضاف "دونت اسمي في السجلات التاريخية مرة جديدة"، مهدياً الفوز، وهو الثاني والعشرين في مسيرته مقابل أربع هزائم، إلى "الشعب الأيرلندي ووالدتي".

وأقر سيروني الفائز في 36 نزال في بطولة "يو أف سي" ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالضربة القاضية (20)، بأن ماكغريغور "دمّرني، أنا لم أرَ شيئا من هذا القبيل".

ويعد ماكغريغور من أكثر الأسماء شهرة في رياضات القتال، وعرف العديد من الأحداث المثيرة للجدل داخل حلبة الفنون القتالية المختلطة وخارجها. ومن أشهرها، النزال الذي جمعه بالملاكم الأميركي المخضرم فلويد مايويذر في آب/أغسطس 2017، والذي انتهى لصالح الأخير في الجولة العاشرة.

كما أقر الأيرلندي بذنبه بضرب رجل في حانة في إيرلندا، ووجهت اليه تهمة تحطيم الهاتف النقال لأحد المشجعين في ولاية فلوريدا الأميركية.

وبحسب تقارير صحافية، تحقق السلطات الإيرلندية في اتهامات موجهة إلى ماكريغور بالاعتداء الجنسي.

