لينيكر عن أندرادي: أقوى منافس واجهته خلال مسيرتي

وكان أندرادي قد حسم المواجهة الثانية بين نجم الفنون القتالية المختلطة البرازيليين في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 7 الذي أُقيم فجر السبت 25 شباط/فبراير في ملعب "لومبيني" للملاكمة، وأصبح بالتالي بطل العالم عن فئة وزن الديك في بطولة "ون".

وخاض البرازيليان قتالاً نارياً انتهى بانسحاب لينيكر قبل انطلاق الجولة الخامسة والأخيرة بعد إصابته بجرح عميق فوق عينه اليمنى.

وبعد خسارته بالضربة القاضية التقنية، أثنى المقاتل البرازيلي، المُلقّب بـ"هاندز أوف ستون"، على مهارات أندرادي وقدرته على التحمّل والاستمرار في القتال.

وقال لينيكر: "كنت سعيداً لمحاربته. يسألني الناس دائماً من كان أصعب رجل قاتلته على الإطلاق، وبالتأكيد، فابريسيو هو الأول في القائمة، إنه رجل صعب للغاية. لقد تلقى ضربات لم يستطع الآخرون تحمّلها".

وأكمل: "وجّهت له الكثير من اللكمات القاضية، لكنني تفاجأت بامتصاصه لها. فابريسيو رجل قوي، إنه لا يستسلم، وأنا رجل لا يستسلم أيضاً. في النهاية، كان الجمهور هو الفائز في تلك الحرب".

كما كشف بطل العالم السابق عن تفاصيل محادثته الخاصّة داخل الحلبة مع البطل المتوّج حديثاً، قائلاً: "شكرته على القتال الكبير الذي خضناه. قلت له إنه يستحق أن يكون بطلاً. أخبرته أنه علّمني الكثير، وأنه أظهر لي أنني بحاجة إلى التدريب أكثر فأكثر. تمنيت له أن يبقى بطلاً، ويحقق كل ما يحلم به في الحياة".

وأسهب لينيكر في الحديث عن تلك اللحظات الخاصة مع أندرادي :"لقد أشاد بي أيضاَ، وقال إنني كنت مرجعاً له في الرياضة، وأنَ قتالي كان مثيراً. اعتذر عن الاستفزازات، وقال إنه فعل ذلك فقط للترويج للقتال، وأنه معجب بي كثيراً".

رغم خسارته، أكد لينيكر، البالغ من العمر 32 عاماً، بأنه راضٍ عن أدائه وسعيد بالمنافسة في واحدة من أقوى المعارك على لقب عالمي في الفنون القتالية المختلطة منذ سنوات.

وأوضح البرازيلي المُصنّف الثاني حالياً على لائحة مقاتلي وزن الديك: "لسوء الحظ، لم أستطع استعادة الحزام، لكنني فخور. لقد بذلت قصارى جهدي في هذه المعركة".

واستذكر لينيكر تلك اللحظات الصعبة وخاصة اتخاذ قرار عدم خوض الجولة الخامسة: "كان الأطباء ينظفون الجرح ويحاولون إزالة التورم في عيني، لكن لسوء الحظ، لم أستطع رؤية أي شيء. بعد تشاور فريقي مع الطبيب، تقرّر إيقاف النزال لأنه كان من غير الممكن مواصلة القتال بعينين مغمضتين كليّا".