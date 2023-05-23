لماذا يمثل ديمتري مينشيكوف تهديدا خطيرا على ريجيان إيرسيل؟

سحب كرسي الزعامة من بطل "ون" العالمي في الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية، غير المهزوم منذ عام 2018، تبدو صعبة جدا، لكن الروسي القوي لديه الأدوات اللازمة لتشكيل تهديد خطير على النجم الهولندي الملقب بـ "الخالد".

فيما يلي ثلاثة أسباب تجعل مينشيكوف الرجل القادر على وضع حدّ لسلسلة الانتصارات المذهلة لملك الرياضتين في 21 معركة.



1. في ذروة العطاء

رغم أن سجل مينشيكوف في الانتصارات المتتالية لا يضاهي ما حققه النجم الهولندي السورينامي (21 فوزا) إلا أن رصيد "الستراكير" المكوّن من 11 انتصارا متتاليا يعد مثيرا للإعجاب، خاصة أن جميع هذه الانتصارات الساحقة حققها ضدّ خصوم رفيعي المستوى.

نظرا لهيمنة إيرسيل على قسمي الكيك بوكسينغ والمواي تاي للوزن الخفيف، يرى الكثيرون أن الروسي البالغ من العمر 25 عاماً هو الحلقة الأضعف في النزال، لكنه قد يفاجئ خصمه ويحدث ضجة كبيرة في ملعب لومبيني.

يعتقد مينشيكوف الذي حقّق ستة انتصارات بالضربة القاضية، أنه بامكانه التغلب على حامل اللقب عندما يتصادمان في معقل "فن الأطراف الثمانية" في بانكوك.



2. يتدرب مع النخبة

بحثا عن التفوق في معركته مع أفضل مهاجم في الوزن الخفيف على هذا الكوكب، يتدرب مينشيكوف في نادي Empire Club و Kuzbass Muay Thai، مع مدربين ذوي مستوى رفيع مثل فيتالي فيكتوروفيتش ميلر وفاليري يوريفيتش فينوكوروف.

لصقل مواهبه يحتك مواطن بروكوبيفسك في التدريبات مع المنافس المصنف ثانيا في المواي تاي لوزن القشّة، أصلان بك زكريف، وأرتيم فاخيتوف، وأليكسي أوليانوف، وأندري خروموف.

في فترة تدريباته بتايلاند، تعلم بعض الأمور التقنية من نجوم كبار أمثال بطلي العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة والخفيف الثقيل شينغيز ألازوف ورومان كريكليا.



3. عدوانية محطّمة للخصوم

يتمتع مينشيكوف بقوة ارتجاجية في كلتا يديه، ويستطيع بخطافيه الأيمن والأيسر إنهاء أكثر المنافسين صمودا. لديه أيضا ضربات ركبة ثقيلة وركلات قوية يمكن تساعده في إيجاد طرق من خلال الدفاعات المعارضة.

في بطولات كبرى وضد رياضيين من الطراز العالمي، فاز الروسي في 19 من 27 معركة احترافية له عن طريق الضربة القاضية. وعندما طُلب منه وصف أسلوبه القتالي، قال مينشيكوف إن عدوانه المتواصل يمكن أن "يحطم خصومه جسديًا وعقليًا".

فجر يوم السبت 10 حزيران/ يونيو المقبل، سيسعى الروسي الخطير لإفراغ ما في جعبته وتقديم أفضل ما لديه للإطاحة بخصم لم يهزم طيلة 21 نزالا.

عرض ONE Fight Night 11 سيبدأ الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر "beINSPORTS"، ويتضمن مجموعة من النزالات النارية مثل معركة اللقب العالمي لمصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف بين البطل كايد روتولو والنجم النرويجي تومي لانغاكير.

وفي نزال مشوّق أخر بقواعد الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الريشة، سيتنافس المصنف أولا سوبربون سينغا ماوين، مع التركي الهولندي تايفون أوزجان صاحب المركز الخامس في القسم.