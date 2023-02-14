لماذا دعا مارك زوكربيرغ شاتري سيتيودتونغ إلى مقر "ميتا"؟

شاتري سيتيودتونغ هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بطولة "ون"، التي تُعتبر أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم ومقرها سنغافورة، وقد حقّقت نمواً هائلاً منذ تأسيسها في عام 2011، حيث تتصدّر المنظمات القتالية حول العالم من حيث عدد المشاهدات على وسائل الإعلام الرقمية بـ13.8 مليار مشاهدة في عام 2022، حسب شركة "نيلسن" العالمية للإحصائيات.

ونقل عدد من المواقع العالمية عن مصدر في بطولة "ون" أكّد أنه يتم الترتيب للقاء المرتقب بين اثنين من أنجح رجال الأعمال في العالم يجمعهما الشغف بالفنون القتالية، على مقربة من العرض المرتقب لبطولة "ون"، وهو الأول التي تقيمه المنظمة على الأراضي الأميركية، وذلك فجر السادس من أيار/مايو.

زوكربيرغ، الذي يتدرّب على الفنون القتالية منذ سنوات، وجّه الدعوة العلنية إلى سيتيودتونغ بعدما علّق الأخير على صورة نشرها الأول، مشيداً بلياقته البدنية، ليردّ زوكربيرغ، قائلاً: "شكراً! أتمنى أن تزور مقر 'ميتا' في وقت ما".

سيتيودتونغ قبل الدعوة، وأضاف: "بكل تأكيد، مارك! أحب كل ما تقوم به 'ميتا'! دعنا نتدرّب معاً أيضاً خلال وجودي هناك!"

ومن المُتوقع أن يلتقي زوكربيرغ وسيتيودتونغ قبل السادس من أيار/مايو، وهو موعد إقامة عرض ONE Fight Night 10 في ولاية كولورادو الأميركية، إذ سيسافر رجل الأعمال التايلاندي إلى الولايات المتحدة بهدف التسويق للعرض المُنتظر.

وكانت بطولة "ون" قد كشفت عن عدد من نزالات العرض الذي سيشهد المواجهة الثالثة بين أسطورة الفنون القتالية ديميتريوس جونسون والنجم البرازيلي المتألق أدريانو مورايس على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة.

وكان الرجلان قد تواجها في نزالين سابقين، حقق خلالهما كل منهما فوزاً على الآخر – مع العلم أنّ العرض سيسجّل عودة جونسون، الذي يُعتبر أفضل رياضي في تاريخ الفنون القتالية المختلطة لوزن الذبابة، للقتال في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ انفصاله عن منظمة "يو اف سي".

كما يشهد العرض نزالين آخرين، حتى الساعة، بمشاركة نجوم أميركيين. في نزال آخر من العيار الثقيل، سيحاول الشاب الأميركي صاحب السجلّ النظيف أن ينتزع الحزام الذهبي في مصارعة الإخضاع لوزن المتوسّط من المقاتل الهولندي المخضرم رينير دي ريدر. كما يعود الأميركي سيج نورثكوت إلى حلبة الفنون القتالية بعد غياب ليصطدم بالنجم الباكستاني أحمد مجتبى.

وسيخوض النجم اليمني أسامة المروعي نزالاً مرتقباً ضد الأميركي ميكي موسوميشي على بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة.

العرض التاريخي سيُنقل على "بي إن سبورت" بدايةً من الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة يوم السادس من أيار/مايو.

