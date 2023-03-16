لقب عالمي على المحك يوم الجمعة... 5 أسباب لمشاهدة عرض ONE Friday Fights 9

مباراة العودة على اللقب العالمي للملاكمة التايلاندية بين ريجيان إيرسيل وسينساموت كيلنمي، تتصدر المعارك الـ11 النارية في العرض الذي سيكون الأكثر متعة وصخبا لجماهير فنون القتال في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي خمسة أسباب لمشاهدة هذا الحدث الضخم في ملعب لومبيني للملاكمة.

1. معركة ثانية على اللقب العالمي

خاض ريجيان إيرسيل وسينساموت كلينمي حرباً من خمسة جولات قتالية في ONE Fight Night 3 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انتهت بفوز الهولندي-السورينامي بقرار منقسم من الحكّام.

هذا الفوز الحاسم، منح إيرسيل لقب "ون" العالمي الشاغر في المواي تاي لوزن الخفيف، ليضيفه إلى لقب بطولة العالم في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف ويصبح بالتالي بطلاً في رياضتين مختلفتين.

في الحدث الرئيسي لـ ONE Friday Fights 9، سيسعى الهولندي، 30 عاما، لتأمين لقبه من مطامع فنان الضربة القاضية التايلاندي المتعطّش للفوز في واحدة من أكثر المعارك المثيرة لهذا العام.

في المواجهة الأولى، قدّم سينساموت مستوى لا يستهان به، وبرهن أنّه مقاتل قوي ويمتلك جميع الأسلحة لمقارعة ملك الرياضتين الذي سيستغل هذه المواجهة لإسكات المشكّكين وترسيخ نفسه كواحد من أفضل المهاجمين في العالم.

2. عودة الأسطورة ساما غايانغاداو من الاعتزال

سيستأنف ساما غايانغاداو بطل العالم السابق في رياضتين ووزنين مختلفين القتال الدولي بعد توقّف عن المنافسات في شباط/فبراير عام 2022.

بعد عامين من التوقف، يأمل النجم التايلاندي المخضرم، 39 عاما، في عودة مظفّرة، عندما يواجه المهاجم الأيرلندي البارع ريان شيهان في معركة مواي تاي لوزن القشّة.

وصل غايانغاداو إلى قمّة أكبر منظمة قتالية في العالم، حيث توّج بلقبين عالميين في المواي تاي لوزن القشّة والذّبابة، بالإضافة إلى تاج الكيك بوكسينغ في وزن القشّة.

سيحاول الأسطورة التايلاندية استثمار إرثه وخبرته الطويلة في "فنّ الأطراف الثمانية" لتحقيق النصر في ملعب لومبيني الذي حقق فيه ألقاب عدّة أعوام 2004 و2008 و2011.

رغبة غايانغاداو في تحقيق عودة مظفّرة، قد يفسدها الإيرلندي، 30 عاما، والذي يهدف في نزاله الأوّل تحت راية "ون"، لتحقيق بداية تليق به كبطل العالم للرابطة الدولية لرياضة الكاراتيه (ISKA) وبطل المجلس العالمي للملاكمة والمواي تاي (WBC).

3. مواجهة صاخبة في المواي تاي لوزن الديك

في مواجهة عالية المخاطر في المواي تاي لوزن الديك، يسعى كولابدام "ليفت ميتيورايت" سور.جور.بياك أوتاي وموانغتاي بك.ساينشاي لمواصلة عروضهما المثيرة في ملعب "لومبيني" للملاكمة.

في آخر معاركهما في مسرح الأبطال، حقق كولابدام فوزاً مثيراً على منافسه سانغماني بك.ساينشاي في الحدث الرئيسي لـ ONE Friday Fights 2، بينما تغلّب موانغتاي على الأوزبكي مولود توبييف في العرض الأوّل لسلسلة ONE Friday Fights.

الفوز بالمعركة، يمكن أن يدفع بأحد المقاتلين في تصنيفات الملاكمة التايلاندية لوزن الديك، لذلك يتوقّع أن يبلغ القتال ذروته بين هذين النجمين التايلانديين الموهوبين.

4. معركتان حاسمتان في فنون القتال المختلطة

يتطلع أربعة مقاتلين من الدرجة الأولى في فنون القتال المختلطة لتقديم عروض شيّقة في ملعب "لومبيني".

بالمعركة الأولى في وزن الذبابة، سيرحّب الياباني المخضرم تاتسوميتسو وادا بالوافد الجديد في "ون" النجم الفلبيني إرنيستو مونتيلا الفائز بأربع من آخر خمس نزالات له عن طريق الإخضاع ويهدف إلى إحداث ضجة في معركته الأولى.

من جانب أخر، سيلتقي الكوري الجنوبي يون "ذا بيغ هارت" شانغ مين مع الأوكراني كيريل غوروبيتس في نزال غير مقيّد (72.12 كغ).

شانغ مين، خاض 8 معارك في "ون" لحد الآن، انهزم في إثنين وفاز في ست كان أخرها على حساب الماليزي كيانو سوبا بقرار الإخضاع.

5 - منافس في الكيك بوكسينغ يتطلع لصنع اسمه في رياضة أخرى

سيخوض المصنّف خامساَ في لائحة مقاتلي الكيك بوكسينغ في وزن الذبابة، الروسي تاجير خليلوف مواجهته الثالثة على التوالي في رياضة المواي تاي.

المعركة الأولى له في "ون" عام 2021، خاضها الروسي بقواعد الكيك بوكسينغ وخسرها بقرار منقسم ضد البطل المهيمن حاليا رودتانغ جيتموانيون.

منذ ذلك الحين، يتنافس "السترايكر" المُلقّب بـ"سامينغبري"، حصريّاً في الملاكمة التايلاندية، حيث تعرض للخسارة أمام دينيس بوريتش، لكنه استعاد توازنه سريعا وحقق فوزاً مدوّياً بالضربة القاضية في الجولة الأولى على شورفا تور سانغتينوي خلال عرض ONE 164.

يأمل الروسي، 30 عاماً، في صنع اسم لنفسه في رياضة ثانية من خلال التغلب على منافسه المقبل النجم التايلاندي بلاك بانثر في نزال وزن الذبابة يوم الجمعة.