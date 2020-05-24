لا تفوت مشاهدة هذه البرامج والمباريات على HD1 - الإثنين

نقدم لكم من خلال هذا المقال أبرز ما ستعرضه قنواتنا اليوم الجمعة 22 مايو، إذ ستتاح لعشاق جميع الرياضات فرصة مشاهدة أحداث ومباريات خلدها التاريخ في الوقت الذي ينبغي به علينا البقاء في بيوتنا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتيح لكم جدول البث الخاص بقنواتنا فرصة للاطلاع على جميع ما يعرض عبر beIN SPORTS على مدار الساعة، إذ يمكنكم الإبحار في عالم الرياضة معنا والتعمّق في بعض التفاصيل من خلال أفلامنا الوثائقية أو الاستمتاع بالعرض المباشر لبرامجنا المسلية والمفيدة، بالإضافة إلى جولة في عبق التاريخ مع المباريات التي بقيت عالقة في أذهاننا.

وللاطلاع على جدول البث اضغط هنا

ALLO beIN



يواصل برنامجكم المنوع ALLO beIN إطلالته عليكم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر HD1.



حلقة مباشرة جديدة ومميزة بانتظاركم اليوم فاحرصوا على متابعتها.

وللتعرف على جميع ما يعرض اضغط هنا