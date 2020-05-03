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لا تفوت مشاهدة هذه البرامج والمباريات على HD1 - السعودية

تواصل قنواتنا عرضها للمباريات التاريخية والبرامج النوعية، ضمن حملتها لمساعدتك على البقاء في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا، فما الذي ينبغي عليكم مشاهدته على قنوات beIN SPORTS اليوم؟

beIN SPORTS

نقدم لكم من خلال هذا المقال أبرز ما ستعرضه قنواتنا اليوم، إذ ستتاح لعشاق جميع الرياضات فرصة مشاهدة أحداث ومباريات خلدها التاريخ في الوقت الذي ينبغي به علينا البقاء في بيوتنا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ما الذي ينبغي عليك مشاهدته على قنوات beIN SPORTS اليوم؟

ويتيح لكم جدول البث الخاص بقنواتنا فرصة للاطلاع على جميع ما يعرض عبر beIN SPORTS على مدار الساعة، إذ يمكنكم الإبحار في عالم الرياضة معنا والتعمّق في بعض التفاصيل من خلال أفلامنا الوثائقية أو الاستمتاع بالعرض المباشر لبرامجنا المسلية والمفيدة، بالإضافة إلى جولة في عبق التاريخ مع المباريات التي بقيت عالقة في أذهاننا.

وللاطلاع على جدول البث اضغط هنا

 

 

جدول البث لأهم الأحداث عبر قنوات beIN SPORTS

الحدث

التوقيت

القناة الناقلة

إنجازات عربية - السعودية

4:00

HD1

عرب تألقوا : محمد القمودي

14:00

HD1

عرب تألقوا : نوال المتوكل

14:30

HD1

كأس العالم 1994 - السعودية - المغرب

15:00 

HD1

                                 كأس العالم 1994 - بلجيكا - السعودية

15:30

HD1

كأس العالم للأندية 2019 - الهلال - الترجي

18:30

HD1

قصص من كأس أمم أوروبا

22:30

HD1

ALLO beIN

23:00

HD1

 

AlLO beIN

يواصل برنامجكم المنوع ALLO beIN إطلالته عليكم في الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة عبر HD1.

حلقة مباشرة جديدة ومميزة بانتظاركم اليوم فاحرصوا على متابعتها.

وللتعرف على جميع ما يعرض اضغط هنا

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