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لا تفوت مشاهدة هذه البرامج والمباريات على HD1 - سلطنة عمان

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لا تفوت مشاهدة أبرز المباريات التاريخية للمنتخب العماني على قنوات beIN SPORTS.

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نقدم لكم من خلال هذا المقال أبرز ما ستعرضه قنواتنا اليوم، إذ ستتاح لعشاق جميع الرياضات فرصة مشاهدة أحداث ومباريات خلدها التاريخ في الوقت الذي ينبغي به علينا البقاء في بيوتنا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ما الذي ينبغي عليك مشاهدته على قنوات beIN SPORTS اليوم؟

ويتيح لكم جدول البث الخاص بقنواتنا فرصة للاطلاع على جميع ما يعرض عبر beIN SPORTS على مدار الساعة، إذ يمكنكم الإبحار في عالم الرياضة معنا والتعمّق في بعض التفاصيل من خلال أفلامنا الوثائقية أو الاستمتاع بالعرض المباشر لبرامجنا المسلية والمفيدة، بالإضافة إلى جولة في عبق التاريخ مع المباريات التي بقيت عالقة في أذهاننا. وللاطلاع على جدول البث اضغط هنا

 

جدول البث لأهم الأحداث عبر قنوات beIN SPORTS

الحدث

التوقيت

القناة الناقلة

إنجازات عربية - عمان

4:00

HD1

عرب تألقوا : حسيبة بولمرقة 

14:00

HD1

قصة ميدالية ... محمد علي رضا 

14:30

HD1

ذكريات نجم - عماد الحوسني 

17:30 

HD1

نهائي خليجي 2009 عمان - السعودية 

18:00

HD1

تكتيك 3 - 4 - 3

21:00

HD1

تحدي نجوم البوندسليغا

22:30

HD1

ALLO beIN

23:00

HD1

 

AlLO beIN

يواصل برنامجكم المنوع ALLO beIN إطلالته عليكم في الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة عبر HD1.

حلقة مباشرة جديدة ومميزة بانتظاركم اليوم فاحرصوا على متابعتها.

وللتعرف على جميع ما يعرض اضغط هنا

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لا تفوت مشاهدة هذه البرامج والمباريات على قنوات beIN SPORTS اليوم السبت
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