لا تفوت مشاهدة هذه البرامج والمباريات على قنوات beIN SPORTS اليوم السبت

نقدم لكم في الأسطر التالية وصفاً تفصيلاً يشمل نصائح عن أبرز ما ستعرضه قنواتنا اليوم، إذ ستتاح لعشاق جميع الرياضات فرصة مشاهدة أحداث ومباريات خلدها التاريخ في الوقت الذي ينبغي به علينا البقاء في بيوتنا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتيح لكم جدول البث الخاص بقنواتنا فرصة للاطلاع على جميع ما يعرض عبر beIN SPORTS على مدار الساعة، إذ يمكنكم الإبحار في عالم الرياضة معنا والتعمّق في بعض التفاصيل من خلال أفلامنا الوثائقية أو الاستمتاع بالعرض المباشر لبرامجنا المسلية والمفيدة، بالإضافة إلى جولة في عبق التاريخ مع المباريات التي بقيت عالقة في أذهاننا. وللاطلاع على جدول البث اضغط هنا

إنجازات عربية – مصر

نجحت مصر عبر التاريخ في فرض حضورها خلال بطولات إفريقيا والألعاب الأولمبية وحتى كأس القارات التي شاركت بها، إذ دائماً ما كان الفراعنة على قدر كبير من المسؤولية خلال مشاركاتهم حتى في بطولات العالم على مستوى الأداء.

إنجازات عربية - مصر سيعرض على HD 1 في الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة.

ميلاد بيكهام - المباراة الأخيرة مع باريس سان جيرمان

يبقى النجاح في التوقيع مع الإنكليزي ديفيد بيكهام واحداً من أهم التعاقدات التي أبرمها باريس سان جيرمان الفرنسي على جميع المستويات الاقتصادية والتسويقية والفنية.

موعدكم اليوم سيكون مع مباراة بيكهام الأخيرة مع بطل الدوري الفرنسي على HD1 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، ويعقب ذلك لقاء مع الأسطورة الإنكليزي وبرنامج باسم بيكهام في الصين.

مصر ومبارياتها التاريخية - سلسلة رائعة

تحت هذا العنوان هناك سرد استثنائي لمجموعة من مباريات مصر الرائعة التي نعرض مقتطفات منها اليوم السبت.

مصر التي سجلت دوماً حضوراً يتذكره كل العرب بسبب الأداء والنتائج التي تبقى خالدة في الأذهان تبقى زعيمة إفريقيا الأولى كما أنها قدمت نسخة لا تنسى في الألعاب الأولمبية.

موعدكم اليوم سيكون مع مقتطفات من مباريات ينبغي حضورها لمنتخب مصر سواء في كأس إفريقيا أو الألعاب الأولمبية على HD1 بدءاً من الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

محمد صلاح – الميلاد والنشأة

لم تتوقف الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح خلال السنوات الماضية، الأمر لا يتعلق بإبهاره على أرض الملعب فقط، بل بكمية الجهود التي بذلها نجم الفراعنة الأول حالياً.

برنامج خاص عن محمد صلاح الميلاد والنشأة سيعرض على HD1 في الساعة السادسة والنصف مساءً.

جدول البث لأهم الأحداث عبر قنوات beIN SPORTS الحدث التوقيت القناة الناقلة إنجازات عربية - مصر 4:00 HD1 ميلاد بيكهام المباراة الأخيرة مع باريس سان جيرمان 12:00 HD1 مقتطفات من نهائيات كأس إفريقيا 2006 و2008 و2010 بدءاً من 15:00 HD1 مقتطفات من مباريات مصر في أولمبياد 2012 بدءاً من 16:30 HD1 محمد صلاح - الميلاد والنشأة 18:30 HD1 نجوم البوندسليغا 21:30 HD1 مباريات لا تنسى 22:30 HD1 ALLO beIN 23:00 HD1

.

مباريات لا تنسى

تأخذكم قنواتنا في رحلة تمتد لقرابة نصف ساعة تتضمن نقاش مع عبق التاريخ من خلال برنامج مباريات لا تنسى والذي سيعرض في العاشرة والنصف مساء على HD1.

AlLO beIN



يواصل برنامجكم المنوع ALLO beIN إطلالته عليكم في الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة عبر HD1.



حلقة مباشرة جديدة ومميزة بانتظاركم اليوم فاحرصوا على متابعتها.

وللتعرف على جميع ما يعرض اضغط هنا