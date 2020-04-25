لا تفوت مشاهدة هذه البرامج والمباريات على قنوات beIN SPORTS اليوم



نقدم لكم في الأسطر التالية وصفاً تفصيلاً يشمل نصائح عن أبرز ما ستعرضه قنواتنا اليوم، إذ ستتاح لعشاق جميع الرياضات فرصة مشاهدة أحداث ومباريات خلدها التاريخ في الوقت الذي ينبغي به علينا البقاء في بيوتنا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتيح لكم جدول البث الخاص بقنواتنا فرصة للاطلاع على جميع ما يعرض عبر beIN SPORTS على مدار الساعة، إذ يمكنكم الإبحار في عالم الرياضة معنا والتعمّق في بعض التفاصيل من خلال أفلامنا الوثائقية أو الاستمتاع بالعرض المباشر لبرامجنا المسلية والمفيدة، بالإضافة إلى جولة في عبق التاريخ مع المباريات التي بقيت عالقة في أذهاننا. وللاطلاع على جدول البث اضغط هنا.

إنجازات عربية – العراق



دائماً ما كان العراق حاضراً في عالم الإنجازات العربية التي سطرها خلال السنوات الماضية، ويبقى أحد دول آسيا القليلة التي لفتت أنظار العالم بسبب قدرات أبنائه على التفوق في أصعب الظروف.

إنجازات عربية - العراق سيعرض على HD 1 في الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة.

باريس سان جيرمان – بطل الدوري الفرنسي لكرة اليد



فرض الفريق الفرنسي في السنوات الأخيرة نفسه بين أقوى فرق كرة اليد عبر العالم، خاصة وأنّ مشروعه الهادف دفع العديد من نجوم اللعبة إلى الانضمام لصفوفه لخوض التحديات المحلية والخارجية.

باريس سان جيرمان بطل فرنسا سيعرض في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على beIN HD.

نهائي كأس أمم آسيا 2007 – العراق والسعودية



من الصعب جداً أن ينسى كل من حضر موقعة نهائي آسيا 2007 هذه المباراة، والتي تبقى إحدى أقوى مباريات البطولة عبر تاريخها العريق.

موعدكم اليوم سيكون مع مباراة العراق والسعودية على HD1 في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جدول البث لأهم الأحداث عبر قنوات beIN SPORTS الحدث التوقيت القناة الناقلة إنجازات عربية - العراق 4:00 HD1 نهائي ألعاب غرب آسيا 2005 - العراق وسوريا 16:30 HD1 نهائي كأس أمم آسيا 2007 - العراق والسعودية 18:00 HD1 البث المباشر لنجوم التنس - نادال، فيدرر، مري 20:00 HD1 أمم الليغا - الأرجنتين 21:30 HD1 ALLO beIN 23:00 HD1

AlLO beIN



يواصل برنامجكم المنوع ALLO beIN إطلالته عليكم في الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة عبر HD1.



حلقة مباشرة جديدة ومميزة بانتظاركم اليوم فاحرصوا على متابعتها.

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