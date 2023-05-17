لأجل عودة قوية.. ريس ماكلارين يتحدى عمالقة فريق لاكاي

في حلبة "فيرست بنك سنتر" في كولورادو، عاش الأسترالي فجر السبت الماضي مشهدا مشابها حصل معه في مارس/آذار من العام 2019، عندما خسر بنفس النتيجة ضد الخصم ذاته.

ماكلارين، 31 عاما، لم يحصل على مبتغاه في معركته الأخيرة، لكنه يبدو مصمما الآن على محو الخسارة والمضي قدما وكتب في منشور على إنستغرام: "شكراً لكم جميعاً على الدعم الهائل والرسائل. سوف أزيل بعض الأوساخ عن هذه الهزيمة".

ومع ذلك، لم تكن التجربة في العرض التاريخي الأول في الولايات المتحدة سيئة برمتها بالنسبة للمصنف رابعا في فنون القتال المختلطة عن فئة وزن الذبابة، وقال: "مع انقشاع الغبار، تشاجرنا مع غوريلا وفشلنا في ثلاث جولات. ربما تكون القصة مختلفة في نزال من خمس جولات".

عبّر ماكلارين عن امتنانه لوجود مدربه الأسطورة المذهلة جون واين بار إلى جانبه في كولورادو وعلق على ذلك بمنشور أخر على إنستغرام: "شكر خاص وكبير لهذا الرجل جون واين بار، الذي أمضى أسبوعين بعيدا عن العائلة. أنا ممتن إلى الأبد يا صديقي".

ريس ماكلارين يتحدى عمالقة فريق لاكاي

خلال مسيرته الطويلة،، أظهر النجم الأسترالي ماكلارين قدرة عجيبة على التغلب على الشدائد والتعافي من العثرات النكسات بطريقة مثيرة للإعجاب، وهو يخطط للقيام بذلك مرة أخرى.

بدلاً من الشعور بالحسرة وجلد الذات، بدأ " لايتنينغ" (أي "البرق") التفكير في التحدي المقبل موجها أنظاره نحو نجمين فلبينيين في وزن الذبابة هما داني كينغاد الذي انهزم أمام بقرار منقسم عام 2019 أو بطل العالم السابق في وزن الذبابة غيجي "غرافيتي" أوستساكوي.

وكتب الأسترالي على إنستغرام: "النتيجة لم تسر في طريقنا، لكنني أجلس بالفعل هنا أخطط. أنا أنظر إلى الجبال مرة أخرى. ممثلا فريق لاكاي، "غرافيتي" أو داني كينغاد، الصراع مع أي منكما سيمنحني أقصى درجات الشرف داخل الحلبة".

وخلال مشواره في بطولة "ون"، تعرض ممثل فريق Boonchu Gym لستة هزائم مقابل 9 انتصارات في حين يبلغ سجله الإجمالي في فنون القتال المختلطة 16-8.

