كي تلحق بعائلة لي... تامي موسوميشي تحلم بلقب عالمي في "ون"

في ظهورها الأول يوم السبت في ONE Fight Night 8، سجّلت موسوميشي انتصاراً مهما في فئة وزن القشّة ضدّ حاملة الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلية بيانكا باسيليو.

بعد البداية المثالية، عبّرت ابنة مدينة نيوجيرسي عن امتنانها بالانضمام إلى "ون" وقالت: "هنا أعلى مستوى في المنافسة والمقاتلون الذين التقيت بهم رائعون للغاية، لذلك أنا ممتنّة جدا لوجودي هنا".

لقد بدت الأمريكية، البالغة من العمر 28 عاماً، طموحة ومصمّمة ليس فقط على اقتفاء خطوات شقيقها، بطل العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة مايكي "دارث ريغاتوني" موسوميشي، بل أيضاً على تحقيق إنجاز مشابه لعائلة لي.

صرحت المصارعة الموهوبة: "سيعني لي الكثير أن أصبح بطلة وأهيمن علي فئتي مثلما يفعل أخي في فئته. عندما يتحقق ذلك سيكون مشابها لما أنجزته عائلة لي. حقا سيكون الأمر رائعاً".

إنّ عائلة لي، المكوّنة من أنجيلا وكريستيان وشقيقتهما فيكتوريا التي توفيت العام الماضي عن سن يناهز الـ 17 عاماً، صنعت انتصارات أسطورية في فنون القتال المختلطة، وقدمّت معارك مثيرة ضد كبار المقاتلين.

حالياً، يهيمن كريستيان لي، 24 عاماً، على لقبي "ون" العالميين في الوزن الخفيف والوسط كما يحمل لقب بطل الجائزة الكبرى العالمية في الوزن الخفيف، بينما تتربع شقيقته الكبرى أنجيلا على عرش وزن الذرّة.

لكي تصبح عائلة موسوميشي على قدر شهرة عائلة لي، يتطلب من تامي مواصلة الإطاحة بأفضل مصارعات الإخضاع كي تفتح أمامها المجال للمنافسة على إحدى البطولات العالمية.

وصرّحت تامي التي تعمل حاليا كمحامية قائلة: "هدفي المستقبلي هو التنافس على حزاميين ذهبيين في وزني 52.16 كغ و56.69 كغ".

لقد حصل الثنائي تامي ومايكي، اللذين يعتبران أفضل أمريكيين يمارسان الجوجيستو في التاريخ، معاً على 10 بطولات عالمية في هذه الرياضة ويطمحان إلى رفع سجلاتهما في المستقبل القريب.

يتوقع أن تبدأ تامي المنافسة على بطولة عالمية بعد الفوز في معركتها المقبلة ضد منافساتها المحتملة الأمريكية دانييل كيلي غير المهزومة لحد الآن في "ون" والفائزة على اليابانية أياكا ميوزا في عرضONE Fight Night 7 .

أشارت موسوميشي إلى أنها جاهزة للمعركة: "قبل عام، سمعت أنها (أي كيلي) تريد قتالي، لذلك سأكون مستعدة لتلبية رغبتها. يمكنني تحقيق وزن 52.16 كغ ومن ثم مواجهتها".