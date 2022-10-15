كيم جاي وونغ يتطلع لهزم المقاتل الروسي "الذي لا يقهر"؟

وسيدخل الكوري الجنوبي نزاله أمام غاسانوف الوافد الجديد إلى بطولة "ون"، والذي يملك أيضا سجلاً خالياً من الهزائم، وهو متسلّح بالدروس المستفادة من هزيمته في النزال الأخير أمام تانغ كاي بطل العالم في هذه الفئة.

وعلّق وونغ على هزيمته بقوله: "يجب أن أكون أكثر صبراً. دائماً ما أقول لنفسي ذلك، لقد كنت متسرعاً جداً عندما قررت قتال تانغ كاي... كنت أعرف أن ذلك قد يعرضني للخطر".

وأكد جاي وونغ (29 عاماً) وصاحب المركز الثاني في الترتيب الجديد لفئة وزن الريشة في الفنون القتالية المختلطة، خلف الفيتنامي- الأمريكي ثانه لي متصدر القائمة، شعوره بالقلق بشأن مستقبله بعد الهزيمة القاسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مستواه وآداءه تحسن كثيرا وأنه استفاد من الدروس التي تلقاها عقب الهزيمة على يد منافسه تانغ تاي.

وبالنظر إلى مواجهة الروسي – الذي لم يذق طعم الهزيمة في 12 نزالاً – فمن المتوقع أن يكون النزال صعباً جداً على وونغ (12 فوزاً – 5 هزائم). لذلك، سيحتاج الكوري الجنوبي إلى تحفيز نفسه كثيراً من أجل كسب التحدي والفوز على منافسه.

وفي حال نجاحه، سيثبت للجميع أنه لا يزال واحدا من أخطر وأشرس المنافسين في فئته وأنه يستحق البقاء في سباق التنافس على اللقب العالمي في وزن الريشة.

وونغ يخطط لتلقين شامل غسانوف درساً قاسياً

لم يخف وونغ احترامه لمنافسه غاسانوف صاحب السجل الخالي من الهزائم خارج بطولة "ون"، اذ قال في أحد تصريحاته الإعلامية لموقع :"ون": "أعلم أنه أمر يصعب انجازه.. أنا أحترمه، وأعتقد أنه مقاتل جيد". وعلى الرغم من هذا الاحترام، يعتقد المقاتل الكوري الجنوبي أن "الظاهرة الروسية" سيصاب بالصدمة وتنكشف عيوبه عندما يواجه نخبة من أشرس المقاتلين في بطولة "ون" على عكس أولئك الذين كان يواجههم في بطولات بلاده.

وللفوز بالمواجهة القوية المنتظرة، وتلقين غاسانوف درساً قاسياً مثلما وعد، سيراهن وونغ على استغلال بعض نقاط ضعف خصمه، حيث صرح قائلاً: "ضرباته هي نقطة ضعفه، وهو يغطي هذا الضعف بقدراته الجيدة في المصارعة... أنا مقاتل متكامل في الفنون القتالية المختلطة، وأعتقد أنني متوازن بشكل جيد".

وأشار وونغ إلى أن غاسانوف (27 عاما) قاتل منافسين على المستوى الإقليمي فقط، وعليه اظهار التوازن والقوة للبقاء على قيد الحياة، داخل حلبات بطولة "ون" التي تكون فيها المنافسات مختلفة كليا من حيث الآداء والمستوى، ويمكن وصفها بـ الوحشية".

وعلّق بسخرية على منافسي المقاتل الروسي: "لكي نكون صادقين، غاسانوف واجه في بلاده مجموعة من المقاتلين غير المصنفين، لقد حارب أشخاصاً يملكون أحزمة بيضاء في الجوجيتسو البرازيلي وهُم لا يعرفون حتى كيفية التحرك على الأرض".

ووجه رسالة تهديد إلى شامل واعداً إياه بالضرب المبرح والأذى طيلة جولات النزال وقال له: "سأحاربك بكل الطرق وسأنهي النزال في الجولة الثانية، وسأظهر لك أيها الوافد الجديد مدى المستوى القوي والرفيع لمقاتلي بطولة "ون".

- كيم جاي وونغ

• العمر: 29 عاما

• الطول: 173 سنتيمترا

• الوزن: 70.3 كلغ

• الانتصارات: 12

• الهزائم: 5

• الجنسية: كوري جنوبي

- شامل غاسانوف

• العمر: 27 عاما

• الطول: 171 سنتيمترا

• الانتصارات: 12

• الهزائم: 0

• الجنسية: روسي

