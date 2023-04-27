كيف يستعد مورايس لنزاله الثالث مع ديميتريوس جونسون

النجم البرازيلي سيستخدم كل المهارات والخبرات المتاحة في فريقهAmerican Top Team للخروج منتصرا من الحدث الرئيسي الذي سيقام في كولورادو يوم السبت 6 مايو/أيار المقبل.

بعد انتصاره بالضربة القاضية على "مايتي ماوس" في أول اشتباك بينهما، فقَد ملك القسم السابق تاجه بنفس الطريقة في مباراة العودة.

الآن يركز مورايس في تدريباته كثيرا وأكد ذلك في حديثه لموقع "ون": "لأنها المواجهة الثالثة، ونحن الاثنين نعرف بعضنا البعض جيدا، نركز خلال التدريبات المكثفة على جميع التفاصيل الدقيقة".

محاط بنخبة من نجوم فنون القتال

لاستعادة حزامه والتقدم على "مايتي ماوس" بنتيجة 2-1، يسعى "ميكينيو" بطل العالم السابق ثماني مرات في وزن الذبابة للاستفادة القصوى من فترة اعداده مع نخبة من أفضل المدربين والمقاتلين في فريقه.

يقول البرازيلي: "لدي شركاء تدريب ومدربون رائعون يساعدونني كل يوم. كاتيل كوبيش في المواي تاي، وستيف موكو ومايك براون وبوشيتشا في المصارعة وبيتو وغابرييل دي أوليفيرا في الملاكمة، وماركوس "بارومبينها" وراني يحيى في الجوجيتسو".

السفر لكولورادو للتكيّف مع الارتفاع

بالإضافة إلى حصوله على الدعم الكامل في قاعة الرياضية الشهيرة في فلوريدا، قدم المحيطون مورايس، 35 عاما، إلى مدينة كولورادو الجبلية للتكيف مع الارتفاع والتأكد من أنه جاهز بدنيا لمعركة بطولة العالم التي قد تمتد إلى خمس جولات مرهقة.

في هذا الخصوص أوضح "ميكينيو": "أقضي بضعة أيام في كولورادو للتكيف مع الأجواء وحتى لا أفاجأ بالارتفاع الذي يتحدث عنه الجميع. بعض شركاء التدريب الذين قاتلوا هناك أخبروني عن ارتفاع كولورادو من بينهم أخي خورخي ماسفيدال الذي قدم لي بعض النصائح".

يعلم مورايس أن المعركة الملحمية خلال الحدث الرئيسي في عرض ONE Fight Night 10 الضخم، هي حقبة حاسمة في رحلته في فنون القتال المختلطة لذلك سيحشد لها جميع الأدوات اللازمة لتحقيق فوز تاريخي.

أشاد البرازيلي مورايس، الذي تعرض على يد جونسون لهزيمة أولى ووحيدة بالضربة القاضية في مسيرته الاحترافية الممتدة منذ 11 عاما بخصمه: "أعتبر جونسون أكبر منافس في مسيرتي المهنية. يعتبر الأفضل في العالم وأيضا في تاريخ هذه الفئة. لقد كان أعظم انتصار لي، وفي الوقت نفسه، أكبر هزيمة لي".

يعرف مورايس أن الفوز في النزال الحاسم على حساب جونسون في الولايات المتحدة سيكرّسه نجماً عالميا دون منازع في ون الذبابة. أما بالنسبة للبطل الأمريكي فالمعركة تمثل فرصة لحصد انتصار تاريخي أمام جماهير بلاده.

عرض ONE Fight Night 10 الذي يتضمن مجموعة من المعارك النارية الأخرى، سينطلق على الساعة 4:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر قنوات "beIN SPORTS".