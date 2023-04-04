كيف يحفّز أحمد مجتبى نفسه لمواجهة سيج نورثكوت؟

خلال عرض ONE Fight Night 10 فجر يوم السبت 6 أيار/مايو، يعلم المقاتل المُلقّب بـ"ولفرين"، أنّ نزاله المقبل مهم جدا وعليه إظهار مواهبه الفذّة ورفع إسم بلده أمام الجمهور الأميركي.

يعي الباكستاني المتفجّر جسامة المهمة في مركز "فيرست بانك سنتر" بكولورادو مسرح نزاله عن فئة الوزن الخفيف ضدّ النجم الأمريكي نورثكوت، بطل العالم للكاراتيه للشباب 77 مرّة والذي سيعود لأجواء القتال بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

قال مجتبى لموقع :ONEFC.com "القتال في الولايات المتحدة هو أمر كبير بالنسبة لي. مجدداً سأمثّل بلدي، هذه المرة في الولايات المتحدة، أرض الفرص. يوجد الكثير من الباكستانيين في الولايات المتحدة والذين سيحضرون هذا الحدث ليشجّعوني".

في انتظار نزاله الأول في أمريكا، يواصل مجتبى، 30 عاماً، بمعنويات مرتفعة تدريباته الجادة والمكثفة إلى جانب عدد من أفضل المقاتلين في العالم، وقد صرّح المنافس الصاعد في فنون القتال المختلطة: " التدريبات تسير بشكل جيد وسلس، أنا جاهز لهذا العرض. وكل الأمل من الله. لا أهتمّ لنتيجة النزال. ولكنني جاهز له".

لا يظهر الباكستاني صاحب الأسلوب القتالي المتنوع والسجل الإجمالي الرائع (9-2) أي تخوّف من مواجهة خطة لعب خصمه الخطير نورثكوت، المُلقّب بـ"سوبر".

واعترف مجتبى: "قد يكون سيج مستعد بشكل جيد. ولكن أنا في هذا المجال، لا أسقط بسهولة، وجاهز لهذا النزال. لا يهمني كيفية هجماته وخططه في المواجهة المقبله معه. إنني مستعد للإجابة عليها".

"ولفرين" أكد أنّ رغبته في الفوز تضاهي رغبة منافسه، لكن لديه حافز أكبر لتحقيق الانتصار: " نورثكوت سيكون متعطشاً للفوز لأنه انهزم بالضربة القاضية في نزاله الأخير. لكنه سيكون أيضا خائفاً مني لأنني لستُ خصماً سهلاً".

صنّف الباكستاني نزاله المقبل على أنه مسألة حياة أو موت بالنسبة له: "أنا قادم من موقف صعب للغاية، من جزء قاسٍ من العالم. لا أريد أن أخسر النزال مهما كان الثمن. حتى لو كنت سأخسر حياتي، أنا مستعدّ أن أعطي حياتي مقابل أن أفوز. يجب أن أفوز مهما كان الثمن".

رغم تصريحات مجتبى المليئة بالثقة تبقى الحظوظ متساوية بين المقاتلين ولا أحد يمكنه وضع تصور لنهاية المعركة بينهما، فلكل منهما أسلوبه الخاص وطريقته المفضلة في القتال داخل الحلبة.

العرض الضخم المنتظر، يتضمن معارك كبرى لعل أبرزها المواجهة الثالثة في وزن الذبابة بين البطل الأمريكي ديمتريوس جونسون والبرازلي أدريانو مورايس في الحدث الرئيسي.

وأيضاً نزال المكسيكي الوافد الجديد إلى بطولة "ون" إدغار تاباريس والنجم التايلاندي رودتانغ جيتموانيون على لقب الأخير العالمي في المواي تاي لوزن الذبابة.