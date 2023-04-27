كيف علق جوناثان هاغرتي على فوزه التاريخي على حساب نونغو هاما

وكان جوناثان هاغرتي قد حقق انتصاراً مذهلاً في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 9 عندما أسقط نونغو بالضربة القاضية خلال الجولة الأولى من نزالهما في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

هاغرتي، الملقّب بـ"الجنرال"، أظهر شجاعة قل نظيرها عندما هاجم نونغو بتسديدات متتالية ومتنوّعة باحثاً عن إنهاء النزال منذ قرع جرس البداية، بهدف إبعاد خطر التايلاندي المعروف بلكماته الحديدية.

وقال هاغرتي: "سأكون صريحاً. أصابني بركلة وجعلني أفقد الحسّ بعض الشيء، ولذلك فكّرت بأنه من الضروري القضاء عليه بضربة قاضية. لا يمكنني الانتظار أو تمديد مدة القتال، أريد الخروج من هنا".

بهذا الانتصار، انتزع بطل العالم السابق في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة حزاماً ذهبياً عن فئة ثانية في بطولة "ون"، وأوقف سلسلة انتصارات نونغو أمام جمهور بلاده داخل حلبة ساهم في صناعة أمجادها.

ويقول هاغرتي، المُلقّب بـ"الجنرال"، إنه دفع نفسه نحو تكرار سيناريو فوزه على بطل تايلاندي آخر هو ساما غايانغاداو، الذي لطالما تدرب مع نونغو. وكان هاغرتي قد انتزع لقبه الأول في بطولة "ون" من ساما بعد تغلبه عليه بإجماع الحكام في أيار/مايو من العام 2019.

وقال هاغرتي: "الفوز على نونغو، هذه أسطورة. خلال نشأتي، كنت أشاهده منذ أن كنت في سن صغير. لاحظت أنّ سيناريو ساما يُعاد مرة أخرى. هذا قدري وقد عملت باجتهاد كبير جداً. أفنيت حياتي من أجل هذا. تصوّرت هذه اللحظة وكنت أقول لكم طوال الأسبوع أنني سأكون البطل الجديد".

بعد هذه المعركة، رفع هاغرتي، 26 عاماً، سجلّه الإجمالي في المواي تاي إلى 20-4 ورصيده في بطولة "ون" إلى 6-2، بعد أن خسر في نزالين أمام بطل العالم في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة، رودتانغ جيتموانيون.