كيف أصبح شينغيز ألازوف أحد أفضل مقاتلي الكيك بوكسينغ في العالم؟

ألازوف، الذي حصل على أحقية المنافسة على لقب سوبربون بعد فوزه بالجائزة العالمية الكبرى في الكيك بوكسينغ عن فئة وزنه، يستعدّ لنزاله القادم بجدية تؤهله لمقارعة أحد أبرز مقاتلي الكيك بوكسينغ في العالم اليوم.

ويقول ألازوف: "الآن أركز على هذا النزال. هو أحد أفضل المقاتلين في العالم. الناس انتظروا النزال وأنا انتظرته أيضاً. فريقي انتظره. مدربي انتظره. أنتظر ذلك اليوم. ذهنياً، أنا جاهز لهذا النزال".

في الـ29 من عمره، صعد ألازوف إلى قمة عالم الكيك بوكسينغ، ليقاتل في الحدث الرئيسي في العرض الأول بطولة "ون"، أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم. طريق الأذربيجاني إلى النجومية بدأت منذ 16 عاماً أظهر خلالها الانضباط والجدية والعزيمة المطلوبة ليثبت قيمته كمقاتل عالمي في الكيك بوكسينغ.

قبل أي شيء آخر، يعتقد ألازوف أنّ نجاحه يعود إلى احترامه لمدربيه وإصراره لتطوير مهاراته والوصول إلى أعلى المراتب في الرياضة.

يقول ألازوف: "أقول للمقاتلين الشباب، إذا طلب منكم مدربكم أن تسددوا 100 ركلة، لا تسددوا 100 ركلة. سددوا 110 أو 120. دائماً اعملوا أكثر من المطلوب، وهذا ما سيدفعكم إلى التحسّن في المستقبل".

ويضيف ألازوف: "أقول لهم احترموا عائلاتكم ومدربيكم، ولربما يكون لديكم حياة ناجحة في المستقبل".

بدأ اهتمام ألازوف بممارسة الفنون القتالية مبكراً في حياته، إذ تدرّب المواي تاي في الـ13 من عمره. تدرّب وخاض نزالات في تايلاند، ولكنه وجد شغفه الحقيقي في الكيك بوكسينغ فقرّر أن يتفرغ للرياضة الأحب إلى قلبه.

سرعان ما برزت موهبة ألازوف في الكيك بوكسينغ الذي خاض نزالات في فرنسا والصين وإيطاليا، محرزاً بطولات في منظمات قتالية مختلفة، أبرزها بطولة الجائزة العالمية الكبرى K-1 عام 2017 في حلبة "سايتاما سوبر آرينا" بالعاصمة اليابانية طوكيو.

في كانون الثاني/يناير 2021، انضم ألازوف إلى بطولة "ون"، وهي أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم. بعدما خسر في ظهوره الأول في "ون" على أيدي إنريكو كيل في الجولة الثالثة بقرار منقسم من الحكام. لكن ألازوف عاد وحقق ثلاثة انتصارات متتالية، إذ فاز على سامي سان وجو ناتاووت بالضربة القاضية التقنية خلال الجولة الأولى من النزالين. في آذار/مارس 2022، فاز بإجماع الحكام على سيتيشاي سيتسونغبينونغ بعد خمس جولات قتالية.

مجدداً، أظهر ألازوف صفات المقاتلين اللامعين من انضباط وجدية وعزيمة، ليحقق سلسلة انتصارات توّجها بالفوز بالجائزة العالمية الكبرى في الكيك بوكسينغ لوزن القشّة. في بلاده، يتابع الشباب مسيرة ألازوف بفخر ويرونه كأيقونة في الفنون القتالية.

يقول ألازوف: "لدي العدد من المقاتلين الشباب الأذر في النادي. أسمّيهم أخوتي الصغار. أقول لهم طوال الوقت، ركّزوا على التدريب، التدريب، التدريب".

ويضيف: "لا تتقاتلوا في الشوارع. إذا أردتم أن تتقاتلوا، افعلوا ذلك في الحلبة. لا تدخّنوا، لا تفعلوا هذه الأشياء. أنا مسلم وأتّبع تلك القوانين".

يستعدّ ألازوف منذ فترة طويلة لهذا النزال الذي ألغي مرتين في السابق. اليوم، يمتلك الثقة والسجلّ المميّز (59-5-1)، والطموح للفوز بلقبه العالمي الأول في بطولة "ون" خلال عرض ONE Fight Night 6 الذي ينطلق هذا السبت في الساعة الرابعة فجراً عبر "بي إن سبورت بريميوم 1".

يقول ألازوف: "بعد [الفوز على] سيتيشاي، بدأنا نستعد. بدأنا نتدرّب... انتظرنا هذا اليوم".

