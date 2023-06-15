كايد روتولو يقتحم عالم فنون القتال المختلطة هذا العام

النجم الأميركي البالغ، 20 عاماً كشف لموقع Onefc.com أنه ينوي خوض تجربة قتالية جديدة هذا العام. وكشف: "ليس هناك تاريخ محدد. ليس لدينا أي شيء موقّع، ولكن أريد أن يكون هذا العام، بغض النظر عن أي شيء. نأمل حدوث ذلك في المستقبل القريب. كما قلت عدة مرات، إذا كان الأمر متروكا لي، فسيكون الشهر المقبل".

موهبة الجوجيتسو البرازيلية أكمل حديثه: "لقد تم تحفيزي على فعل ذلك. عائلتي وأصدقائي والمدربين من حولي أخبروني أن أفعل ذلك بالطريقة الذكية وأن لا أكون مضطرا للاعتماد فقط على مهاراتي الجوجيتسو. أريد التأكد من أنه لدي جميع الأدوات اللازمة لخوض غمار الفنون القتالية المختلطة، والذهاب بعيداً في هذه الرياضة".

روتولو يتدرب على في فنون القتال المختلطة

على الرغم من أنه اكتسب سمعته من خلال التنافس في "الفن اللطيف"، إلا أن روتولو الصلب والشجاع لا يخجل من اقتحام عالم جديد ومختلف عن الجوجيتسو.

النجم الشاب يخصص بعضا من وقته لتعلم مهارات فنون القتال المختلطة وتطوير أسلوبه القتالي فيها حيث أوضح: "نعم، أتدرب بشكل غير منتظم. بسبب أولويات الجوجيتسو في حياتنا، كان من الصعب حقا تكريس كل وقتي لهذه الرياضة. لم أعمل مع أشخاص أومدربين محددين لكنني تعاملت كثيرا مع فريق Engstrom في المكسيك. أنا أحترم هؤلاء الرجال. إنهم مثل الوحوش. أشكرهم على التدريب".

كايد يتطلع لرفع ايقاع تدريباته في الرياضة الشاملة من خلال العمل في أفضل النوادي المختصة في كاليفورنيا مثل صالة الألعاب الرياضية يو أف سي، و Cub Swansonوناديه Atos HQ الذي أنشأ مؤخرا فصلين لتعليم فنون القتال المختلطة.

ويقول روتولو: "أعمل مع نوادي مختلفة في محاولة مني للتحقق من جميع خياراتي. قريبا جدا سأخوض معسكرا قويا وسيكون الظهور الأول لي في هذه الرياضة".

قبل بداية مغامرته الجديدة، واصل الأمريكي فرض هيمنته على فئة الوزن الخفيف من خلال انتصارة الحاسم على النرويجي تومي لانغاكير في عرض ONE Fight Night 11 فجر السبت الماضي.

بعد نزال تنافسي من جولة واحدة مدتها 10 دقائق، حصل روتولو على قرار إجماع الحكام الثلاثة لينجح في الحفاظ على لقبه العالمي للمرة الثانية على التوالي، ويرفع سجله الخالي من الهزائم في "ون" إلى 4-0 ورصيد الإجمالي إلى 25-2 بما في ذلك 18 انتصارا بالإخضاع.

