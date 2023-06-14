كايد روتولو يعترف بصعوبة الانتصار على تومي لانغاكير

بعد نزال تنافسي من جولة واحدة مدتها 10 دقائق، حصل روتولو على قرار إجماع الحكام الثلاثة لينجح في الحفاظ على لقبه العالمي عن فئة الوزن الخفيف للمرة الثانية على التوالي.

علّق النجم الأمريكي بعد مواجهته في ملعب لومبيني بقوله: "نعم، لقد كانت موقعة صعبة بالتأكيد. كان تومي خصما رائعا. كنت أعلم أنه سيكون نزالا عسيرا. ارتكبت حفنة من الأخطاء. لا يمكنني الكذب، أشعر بخيبة أمل. أنا متحمس للغاية لنزال العودة والحصول على الإخضاع. أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى".

تحدث روتولو 20 عاما على أسلوب تومي لانغاكير غير التقليدي بقوله: "بصراحة لقد كانت تجربة رائعة. لم يفاجئني كثيرا بلعبته. كنت أعرف نوعا ما كيف سيهاجمني. لم يكن لدي خيارات كثيرة، شعرت أنني كنت أصارع بنسبة 50% من إمكانياتي. بالتأكيد في المرة القادمة سأحصل على الإخضاع، بغض النظر عن اسم المنافس".

وأضاف روتولو أصغر بطل عالمي على الإطلاق في بطولة ADCC: "عندما أكون في الحلبة، أبحث عادة عن شيء واحد وهو الاخضاع. كنت أحاول دفعه لارتكاب خطأ. كان يقوم بعمل جيد، ولم يظهر لي الكثير من الخطافات. بدأت أبحث أكثر عن الهجمات المرتدة، وأشياء من هذا القبيل. لا أعذار كما قلت. يجب أن أعود أقوى".

بهذا الفوز، حافظ إبن كاليفرونيا على لقبه العالمي ورفع رصيده الخالي من الهزائم في بطولة "ون" إلى 4-0، وسجله الإجمالي إلى 25-2 بما فيها 18 انتصارا بالإخضاع.

روتولو، وصف مشاركته الأولى في ملعب لومبيني الأيقوني بالمميزة: "كان الأمر جنونيا يا رجل. الأجواء جميلة داخل الحلبة. أحببت الملعب إنه من بين أحد الأماكن المفضلة التي زرتها".

أكمل معجزة الجوجيستو البرازيلية: "آمل في المرة القادمة التي أخطو فيها إلى هذه الحلبة، أن أنافس في الفنون القتالية المختلطة. أنا متحمس للغاية لاثارة حماس الجمهور التايلاندي".

لم يحدّد روتولو اسم خصمه المقبل لكنه كشف عن مواصفات المصارع الذي يرغب في مواجهته: "من يثيرني ويقدم أداء جيدا ويريدني حقًا. كما قلت من قبل، هذا يحفزني. أريد شخصا يقول لبطولة "ون": "أريد كايد روتولو". أنا مستعد لأي شخص ييرغب في محاربتي. حقا لا يوجد شخص معين أبحث عنه".

