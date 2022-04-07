قنواتنا تحصل على حقوق بث بطولة العالم للرغبي للسباعيات في 25 دولة

من قبل beIN SPORTS April 7, 2022 11:37 حصلت قنواتنا على حقوق بث بطولة العالم للرغبي للسباعيات في 25 دولة.