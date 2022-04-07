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قنواتنا تحصل على حقوق بث بطولة العالم للرغبي للسباعيات في 25 دولة

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حصلت قنواتنا على حقوق بث بطولة العالم للرغبي للسباعيات في 25 دولة.

AFP

وسيكون البث في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأستراليا.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...

 

 

حقوق بث بطولة العالم للرغبي للسباعيات
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