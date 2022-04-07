قنواتنا تحصل على حقوق بث بطولة العالم للرغبي للسباعيات في 25 دولة من قبل beIN SPORTS April 7, 2022 11:37 حصلت قنواتنا على حقوق بث بطولة العالم للرغبي للسباعيات في 25 دولة. AFP وسيكون البث في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأستراليا.المزيد من التفاصيل بعد قليل... حقوق بث بطولة العالم للرغبي للسباعيات السابق الأرجنتين تستضيف إحدى بطولات ب اقرأ التالي ar آخر الأحداث April 7, 2022 11:37 قنواتنا تنال حقوق بطولة العالم للرغبي للسباعيات April 5, 2022 14:42 الأرجنتين تستضيف إحدى بطولات بريميير بادل April 4, 2022 21:51 الحمامي تحرز اللقب للمرة الأولى April 4, 2022 14:05 باريس سان جيرمان يواصل تحليقه في الصدارة April 3, 2022 22:13 سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة اليد April 3, 2022 12:52 جيبتوم تفوز بمارثون باريس وتحقق رقماً قياسياً April 2, 2022 23:19 غالان: "كانت مباراة صعبة" April 2, 2022 23:09 نافارو: "نحن سعداء بوجودنا في الدوحة" April 2, 2022 22:09 ناصر غانم الخليفي: "يوم مميز لرياضة البادل" April 2, 2022 21:30 اللقب من نصيب الثنائي نافارو ودي نينو آخر الأحداث April 7, 2022 11:37 قنواتنا تنال حقوق بطولة العالم للرغبي للسباعيات April 5, 2022 14:42 الأرجنتين تستضيف إحدى بطولات بريميير بادل April 4, 2022 21:51 الحمامي تحرز اللقب للمرة الأولى April 4, 2022 14:05 باريس سان جيرمان يواصل تحليقه في الصدارة April 3, 2022 22:13 سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة اليد April 3, 2022 12:52 جيبتوم تفوز بمارثون باريس وتحقق رقماً قياسياً April 2, 2022 23:19 غالان: "كانت مباراة صعبة" April 2, 2022 23:09 نافارو: "نحن سعداء بوجودنا في الدوحة" April 2, 2022 22:09 ناصر غانم الخليفي: "يوم مميز لرياضة البادل" April 2, 2022 21:30 اللقب من نصيب الثنائي نافارو ودي نينو