قطر توقف جميع الأنشطة الرياضية المحلية حتى 29 مارس

وجاء في حساب اللجنة الأولمبية القطرية الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت: "تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قمنا بإيقاف جميع منافسات الأنشطة المحلية حتى التاسع والعشرين من أذار/مارس".

وأضاف بيان اللجنة الأولمبية القطرية أنّ إيقاف جميع المنافسات المذكورة يأتي تماشياً مع توصيات وزارة الصحة العامة بتجنب التجمعات في الأماكن العامة وتنفيذاً للقرارات الصادرة من اللجنة الوطنية المختصة بفيروس كورونا.

تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة #قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قمنا بإيقاف جميع منافسات الأنشطة المحلية حتى ال 29 من #مارس pic.twitter.com/H0yiXisb3K — Team Qatar (@qatar_olympic) March 14, 2020

ويأتي ذلك عقب تأجيل جميع أنشطة الفئات السنية حتى إشعار آخر في وقت سابق.

وكانت قطر قد ألغت وأجلت العديد من الأحداث الرياضية التي تستضيفها في الشهر الحالي.

ووفقاً للبيان المعلن فقد أكّد الاتحاد القطري لكرة القدم التزامه بقرار اللجنة الأولمبية القطرية وإيقافه جميع مسابقاته والمسابقات الكروية الأخرى التي يشرف على تنظيمها بدءاً من يوم غد الأحد حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري أيضاً.