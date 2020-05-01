قطر تمدد إيقاف الأنشطة الرياضية

وسيستمر إيقاف الأنشطة الرياضية حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، لتقارب فترة الإيقاف الـ45 يوماً.

وجاء في حساب اللجنة الأولمبية القطرية عبر تويتر على الإنترنت اليوم الجمعة: "تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تقرر تمديد إيقاف كافة الأنشطة الرياضية المحلية اعتباراً من 1 مايو 2020 وحتى 14 منه، وذلك حرصاً على سلامة جميع الرياضيين والمشاركين".

واتخذت معظم دول العالم إجراءات مماثلة بإيقاف الأنشطة الرياضية لمجابهة فيروس كورونا الذي تسبب بأزمة عالمية غير مسبوقة.