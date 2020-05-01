العربية
English
آخر الأحداث
رياضات أخرى

قطر تمدد إيقاف الأنشطة الرياضية

من قبل

قررت قطر تمديد إيقاف الأنشطة الرياضية بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية.

AFP

وسيستمر إيقاف الأنشطة الرياضية حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، لتقارب فترة الإيقاف الـ45 يوماً.

وجاء في حساب اللجنة الأولمبية القطرية عبر تويتر على الإنترنت اليوم الجمعة: "تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تقرر تمديد إيقاف كافة الأنشطة الرياضية المحلية اعتباراً من 1 مايو 2020 وحتى 14 منه، وذلك حرصاً على سلامة جميع الرياضيين والمشاركين".

واتخذت معظم دول العالم إجراءات مماثلة بإيقاف الأنشطة الرياضية لمجابهة فيروس كورونا الذي تسبب بأزمة عالمية غير مسبوقة.

اللجنة الأولمبية القطرية فيروس كورونا
السابق "ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالم
اقرأ
"ابق في بيتك"...نحن نأتيك بالمعلومات الرياضية
التالي

آخر الأحداث