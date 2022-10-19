قصة فابريسيو أندرادي: مقاتل كافح من أجل حياة أفضل

ففي وقت يستعد أندرادي لمواجهة مواطنه جون لينيكر بطل العالم لوزن الديك ضمن عرض ONE Fight Night 3، لا ينسى البرازيلي مرحلة صعبة عاشها، اتسمت بالضبابية والتشويش.

بدأ أندرادي بالتدريب بهدف زيادة ثقته بنفسه. يتذكر المقاتل البالغ من العمر 25 عاماً تلك المرحلة بالقول: "لم يكن لديّ هدف محدد حين بدأت تدرب الفنون القتالية، وكنت أفتقد للثقة بالذات".

المطبات في حياته وضعته أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الصمود والمضي قدماً نحو تحقيق حلمه بأن يصبح يوماً ما مقاتلاً محترفاً، وإما الاستسلام والخضوع للواقع المرير.

المواي تاي.. تذكرة نحو حياة أفضل

في ماض ليس ببعيد، لم يكن أندرادي صاحب المركز الثاني حاليا في ترتيب مقاتلي بطولة "ون" لوزن الديك، وفنان الضربة القاضية مثلما يحلو للبعض بوصفه، بمثل هذا الوضع، بل عانى البطل الشاب في طفولته من تدني مستوى احترامه لذاته، وغياب هدف محدد في حياته المتعثرة.

في منطقة فورتاليزا الخطرة بالبرازيل حيث نشأ أندرادي، لم تكن هناك فرص عدة لهروب الأطفال والشباب من الفقر والجريمة المنتشرة صوب حياة أفضل وآفاق أرحب. لكن انسداد الأفق هذا، لم يثبط عزيمة "الفتى العجيب"، الذي بحث جاهدا منذ سن الـ13 عاماً عن مخرج للفرار من تلك الحياة البائسة.

لقد راهن أندرادي حينها على دخول عالم رياضة المواي تاي لعلها تكون سبيلا لانتشاله من الضياع وابعاده عن طرق الانحراف، وفرصة تمنحه تذكرة إلى حياة أفضل وأفق أرحب.

وقال البرازيلي: "حقيقة، أنا من عائلة متواضعة للغاية، ومررت بالعديد من الصعوبات، خاصة في طفولتي وكنت أعاني من تدني الثقة بالذات".

ويكمل: "حتى عندما بدأت التدريب، لم يكن لدي هدف. أردت أن أفعل شيئا مختلفا، ولم أستطع".

تغيّر مذهل وكسب للرهان

سرعان ما طوّر البرازيلي شغفه بهذه الرياضة، وتطور جسدياً وعقلياً، وأصبح يؤمن بنفسه وبقدراته بعد نزالات عدة خاضها في فئة الهواة وقال: "تلقيت الكثير من عبارات الشكر والمجاملات بعد التنافس في مسابقات الهواة لفترة من الزمن، مضيفاً: "حفّزني الناس من حولي وأثنوا علي، قائلين إنني جيد وأنه يمكنني أن أصبح بطلا، وهذا ساعدني كثيرا على رفع مستوى احترامي لذاتي".

اليوم، صنع المقاتل البرازيلي (24 عاماً) من نفسه بطلاً، وبات يمتلك من الثبات العقلي والمهارات القتالية والقدرات البدنية ما يجعله بين أفضل لاعبي الفنون القتالية المختلطة، وهذا التغير المذهل لم يحدث من فراغ، بل جاء نتيجة مثابرة وعمل شاق في التدريبات ونجاحات داخل الحلبة، فـ "الفتى العجيب" حقق (8 انتصارات وهزيمتين).

وقال فابريسيو (الطول: 172 سنتيمترا، الوزن: 65.8 كلغ): "يعتقد الكثير من الناس أنني واثق جدا، وأن لدي احتراما عاليا جدا لذاتي. لكن في الحقيقة هم لا يدركون المسافة الطويلة والشاقة التي قطعتها لبلوغ مستوى الثقة الذي أتمتع به اليوم".

ومن المتوقع لدى الكثير من متابعي أندرادي أن منسوب ثقته واحترامه لذاته سيرتفع بشكل أكبر، في حال نجح في القضاء على خصمه لينيكر بطل العالم وأحد أشرس المقاتلين في وزن الديك.

وسيُقام النزال على اللقب العالمي بين أندرادي ولينيكر فجر السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول، على ملعب أكسياتا الداخلي في العاصمة الماليزية كوالامبور.

