قبل نزال سوبرلك ضد رودتانغ... سوبرلك يتوقع مواجهة ثانية

ويتواجه سوبرلك ورودتانغ في نزال كيك بوكسينغ على الحزام الذهبي الذي يحمله الآن سوبرلك خلال عرض ONE Fight Night 8.

ويتوقع سوبرلك بأن ينجح في الدفاع عن بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة، ويريد أن يواجه رودتانغ مرة جديدة في نزال على لقبه العالمي في المواي تاي.

وقال سوبرلك: "انتصاري عليه سيمثّل شرفاً لي مدى الحياة. إنه لمن دواعي اعتزازي بأن أهزم نجماً يرغب الجميع بقتاله. ونعم، بعد أن أتغلّب عليه في هذا النزال، أرغب بأن أنافس رودتانغ على بطولة العالم في المواي تاي لوزن الذبابة".

ويعتقد سوبرلك بأنّ نجاح رودتانغ في الحفاظ على حزامه الذهبي للمواي تاي منذ عام 2019 يعود إلى فشل منافسيه في استغلال كل الأسلحة الهجومية المسموح استخدامها في الملاكمة التايلاندية.

وقال سوبرلك: "المواي تاي تُتيح للمقاتلين مجموعة متنوّعة من الأسلحة الخطرة. هذا من الأسباب التي تمنعه من الخسارة. رودتانغ شرس. يوجّه الضربات باستمرار، ويمكنه امتصاص هجومات منافسيه".

وأضاف: "المواي تاي تسمح للمقاتل بأن يوجّه اللكمات والركلات والضربات بالمرفق وبالركبة، ولكن المقاتلين الأجانب عادةً يركّزون على اللكمات. ولكن لكمة رودتانغ قوية ويمتلك أسلحة إضافية في المواي تاي، ولذلك هو دائماً متفوّق على هؤلاء المنافسين".

وكان سوبرلك، البالغ من العمر 27 عاماً، قد حصل على الحزام الشاغر لبطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة خلال عرض ONE Fight Night 6 بفوزه على دانيال بويرتاس بعد خمس جولات قتالية.



