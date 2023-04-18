قبل نزاله ضد نونغو على بطولة العالم... هكذا فاز جوناثان هاغرتي في نزالاته الثلاثة الأخيرة

ولم يخسر هاغرتي، المُلقب بـ"الجنرال"، في سبعة نزالات خاضها في بطولة "ون" سوى على يد النجم التايلاندي رودتانغ جيتموانيون، مرتين. ومنذ خسارته الأخيرة في كانون الثاني/يناير من العام 2020، حقق هاغرتي، الذي يمتلك سجلاً إجمالياً يبلغ 19-4، ثلاثة انتصارات مهمة ليثبت أنه يستحق منافسة الأسطورة نونغو على حزامه الذهبي.

قبل نزاله المرتقب فجر السبت، في العرض الذي ينطلق الساعة الثالثة فجراً بتوقيت مكة المكرمة، نستعيد الانتصارات الثلاثة الأخيرة التي حققها النجم البريطاني في بطولة "ون".

1. هاغرتي يتفوّق على كوزمين في ONE Fight Night 4

في أول نزال له خارج فئة وزن الذبابة، سيطر هاغرتي على نظيره الروسي فلاديمير كوزمين وفاز عليه بقرار منقسم خلال عرض ONE Fight Night 4 الذي أُقيم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

في النزال الذي كان من المقرر أن يُخاض في فئة وزن الديك قبل أن يُخاض في فئة وزن غير مقيّد (67.1 كغ)، هاغرتي فرض نفسه على خصمه خلال الجولات القتالية التي امتدت لتسع دقائق، وقد أصاب ذقن كوزمين ركلاته المرتفعة القوية بفعالية.

بهذا الفوز، أثبت هاغرتي أنه جاهز للقتال في فئة وزن أعلى من فئة وزن الذبابة.

2. هاغرتي يفوز على مونغكولبيتش بيتشيندي

في شباط/فبراير من العام الماضي، حقق هاغرتي فوزاً على مونغكولبيتش بيتشيندي بإجماع الحكّام بعد ثلاث جولات قتالية حماسية في الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE: BAD BLOOD.

إذا استثنينا الجولة الثانية التي كانت متقاربة، تمكّن هاغرتي من السيطرة على مجريات النزال منذ البداية، موجّهاً مجموعة لكمات متتالية وضربات بالمرفقين وركلات يسارية، ليلحق بنظيره التايلاندي خسارته الأولى في بطولة "ون".

3. هاغرتي يتغلب على تايكي نايتو

في كانون الأول/ديسمبر 2020، تغلب هاغرتي على الياباني تايكي نايتو بإجماع الحكّام بعد ثلاث جولات قتالية مشتعلة بين الرجلين.

بدأ هاغرتي النزال بالتقدم إلى الأمام، مستخدماً ترسانته الهجومية المتنوّعة، موجهاً ركلاته إلى جسد منافسه، الذي أظهر صلابة وقدرة على التحمّل، وردّ على هجومات البريطاني بركلات مرتفعة. الجولة الأولى بقيت متكافئة إلى أن صدّ هاغرتي إحدى ركلات الياباني وردّ باكمة يمينية قوية، أسقطته إلى الأرض وكادت أن تنهي النزال.

هاغرتي سيطر على الجولة الثانية وأسقط نايتو مجدداً بلكمة يمينية قوية. عندما عاد الياباني للقتال مجدداً، تقدّم هاغرتي إلى الأمام وأطلق هجومات شرسة وبحث عن إنهاء النزال. لكن الياباني قلب الطاولة في الجولة الثالثة، حيث أجبر البريطاني على التراجع نحو حائط الدائرة، وسدّد لكمات وركلات قوية ليمنع إسقاطه للمرة الثالثة.

لكن تفوّق هاغرتي في الجولتين الأولى والثانية كان كافياً لإقناع الحكّام بأن يمنحوه قرار الفوز بالإجماع.

