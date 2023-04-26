قبل نزاله الثاني ضدّ ماكلارين... مقاتلان فاز وخسر ضدهما خيرت أحمدوف

بالنظر لسجل نزالات العودة في بطولة "ون"، يخشى المقاتل، البالغ من العمر 35 عاماً، تكرار السيناريو ضد أدريانو مورايس وغيجي أوستاكايو رغم بروزه أمامهما في المواجهتين الأوليين.

لتفادي ما حصل معه في السابق، سيحرص الكزخي بكل ما أوتي من جهد لإنهاء منافسه الأسترالي في حلبة مركز "فيرست بنك سنتر" بمدينة كولورادو.

فوز وخسارة ضدّ أدريانو مورايس

في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، استهل أحمدوف مشواره في أكبر منظمة قتالية في العالم بشكل مذهل بعدما فاز بقرار منقسم حاسم على حامل اللقب العالمي في فنون القتال المختلطة لوزن الذبابة في ذلك الوقت، البرازيلي أدريان مواريس، المصنف أولا حالياً في الفئة.

حددت مباراة العودة في آب/ أغسطس من العام 2017، وبعد سجال قوي امتد لخمس جولات حصل مواريس في النهاية على قرار إجماع الحكام الثلاث مكنه من استعادة حزامه الذهبي وإلحاق الخسارة الوحيدة في مسيرة أحمدوف المهنية أنذاك.

انتصار وهزيمة ضد غيجي أوستاكايو

في الحدث الرئيسي ONE: TOTAL VICTORY، عام 2017 حقق بطل العالم السابق في وزن الذبابة أحمدوف انتصارًا كبيرًا على الفلبيني غيجي أوستاكايو.

أظهر الكزخي ضد أوستاكايو مهاراته الساحقة في المصارعة اليونانية الرومانية، ليخرج منتصراً بقرار منقسم حاسم.

في كانون الثاني/ يناير عام 2018، تعرض ابن مدينة ألماتي الكازاخية للهزيمة في معركته الثانية ضد بطل العالم الجديد المؤقت لوزن الذبابة، أوستاكايو داخل مول أوف آسيا أرينا في مانيلا بالفلبين.

خلال معركة الحدث الرئيسي لعرض ONE: GLOBAL SUPERHEROES، أظهر الفلبيني أداء بارعا مليئا بالثقة ورباطة الجأش ضد رجل كان قد خسر مرة واحدة فقط في مسيرته الرائعة بفنون القتال المختلطة.

في النهاية انتزع الفلبيني الملقب بـ " غرافيتي" قرار الاجماع من الحكام الثلاث ليحصل على الميدالية الذهبية المؤقتة.

الآن، يبدو "الكزخي" صاحب السجل المثالي الإجمالي في فنون القتال المختلطة 29-2 مصمّما على الظفر بفوز أخر على حساب ماكلارين المصنف رابعا لكي يحصل على فرصة المنافسة على لقب بطولة العالم عن فئته.

أحمدوف، الذي حقق 18 إنهاء في مسيرته حتى الآن، يعتقد أن الوقت قد حان لخوض قتال على الحزام الذهبي للفئة لكن عليه تمديد سلسلة انتصاراته أولا، ثم المطالبة بمواجهة الفائز من نزال اللقب العالمي لوزن الذبابة بين الأسطورة ديميتريوس جونسون والنجم البرازيلي أدريانو مورايس.

عرض ONE Fight Night 10، سيشهد معارك ملحمية أخرى تجمع بين نخبة المقاتلين في "ون" أكبر منظمة فنون قتال في العالم.