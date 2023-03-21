قبل نزالهما على بطولة العالم... سوبرلك يحدّد نقطة ضعف رودتانغ

ويتواجه النجمان التايلانديان في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 8، الذي يُبثّ عبر "بي إن سبورت" بدايةً من الساعة 3:00 فجراً هذا السبت، حيث يدافع سوبرلك عن حزامه الذهبي للمرة الأولى بعد أن أحرزه بتغلبه على المقاتل الإسباني دانيال بويرتاس خلال عرض ONE Fight Night 6 الذي أُقيم في كانون الثاني/يناير.

واعتبر سوبرلك أنّ منافسه، الذي يحتفظ بالحزام الذهبي في المواي تاي منذ أيار/مايو من العام 2019، يمتلك أسلوباً قتالياً يتناسب مع قواعد الكيك بوكسينغ.

وقال سوبرلك: "قوة رودتانغ هي في أسلوبه الشرس. يمتلك لكمة يسارية دائرية خطيرة، ولكمة منخفضة وركلة قويتين. أعتقد أنّ أسلوبه القتالي يتناسب أكثر مع قواعد القتال في الكيك بوكسينغ من المواي تاي".

ولكن من جهة أخرى، أكّد سوبرلك أنّ لمنافسه صاحب السجلّ المثالي في المواي تاي والكيك بوكسينغ نقطة ضعف سيسعى لاستغلالها عندما يلتقيان داخل الحلبة فجر السبت.

وقال سوبرلك: "أعتقد أنّ نقطة ضعف هي عواطفه، ومشاعره تؤثر بطريقة ما على أدائه. هجماته تضعف عندما ينزعج".

واعتبر سوبرلك بأنّ تحقيقه للفوز على حساب مقاتل من مستوى بطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة سيشكّل "فخراً لدى الحياة" بالنسبة له، مضيفاً أنه يرغب بقتال رودتانغ مرة ثانية لانتزاع لقبه العالمي في الملاكمة التايالاندية.

وإضافةً إلى نزال سوربلك ضد رودتانغ، يشهد عرض ONE Fight Night 8 أيضاً مواجهة على بطولة العالم في المواي تاي لوزن الذرة (للسيدات) بين جانيت تود وأليشا هيلين رودريغيز.

كما يخوض النجم غير المهزوم أكبر عبدولاييف نزاله الأول في بطولة "ون" ضد الكوري أو هو تايك، في حين يواجه المقاتل الصيني زهانغ بيميان نظيره الروسي توريبشي دونغاك.

