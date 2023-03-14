قبل نزالهما المرتقب في ONE Fight Night 8... سوبرلك: "رودتانغ لا يخيفني"

ويخوض سوبرلك ورودتانغ معركة مرتقبة على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذبابة في عرض ONE Fight Night 8 الذي سيُقام فجر 25 آذار/مارس.

وأكد سوبرلك، الذي يدخل النزال وفي رصيده ثلاثة انتصارات متتالية، بأنه جاهز لقتال رودتانغ، متوقعاً الفوز على "الرجل الحديدي" الذي يمتلك سجلّاً خالٍ من الهزائم في المواي تاي والكيك بوكسينغ.

ويعتقد النجم التايلاندي، البالغ من العمر 27 عاماً، أنّ أسلوب نظيره القتالي قابلاً للتوقّع لاعتماده على التقدم إلى الأمام وتسديد اللكمات المباشرة.

وقال سوبرلك: "أعتقد أنّ ركلاتي أقوى من مهاراته في الكيك بوكسينغ. أولاً، أنا أطوَل منه بقليل. ثانياً، أعتقد أنّ تحركاتي أسرع من تحركاته. لكل مقاتل طريقته في التحرّك. أشاهد كيف تحركات رودتانغ بوضوح، وكيف يسدّد لكمة ويتبعها بركلة. لذلك، يمكنني أن أتوقع نمط قتاله بوضوح. قد يضرب رودتانغ بقوة، ولكنه أبطأ مني. وهذا سيصبّ في مصلحتي".

وكان سوبرلك قد حصل على الحزام الشاغر لبطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة خلال عرض ONE Fight Night 6 بفوزه على دانيال بويرتاس بعد خمس جولات قتالية، محققاً بذلك انتصاره الرابع على التوالي.

من جهته، انتقل نجم المواي تاي رودتانغ مؤخراً للقتال في الكيك بوكسينغ، بعد أن فرض سيطرته على فئة وزنه في المواي تاي، مدافعاً عن الحزام الذهبي بنجاح منذ عام 2019.

