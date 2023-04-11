قبل نزالهما الثاني... هكذا فاز خيرت أحمدوف على ريس ماكلارين في النزال الأول

في عرض ONE Fight Night 10 نفسه الذي سيشهد النزال الثالث على بطولة العالم عن فئة وزن الذبابة بين الأسطورة ديميتريوس جونسون والنجم البرازيلي أدريانو مورايس، سيتواجه أحمدوف وماكلارين مجدداً.

بعد فوزه في النزال الأول، يأمل أحمدوف، المنافس المنصف الثاني ضمن تصنيفات فئة وزنه، بأن يكرّس تفوّقه على المقاتل الأسترالي الطامح للانتقام من الكزخي في مواجهتهما الثانية.

وكان ماكلارين قد صرّح مؤخراً، قائلاً: "تقاتلنا للمرة الأولى منذ فترة طويلة. عرفته وعرفت أسلوب قتاله. لا أعتقد أنه يعلم كيف سأقاتل هذه المرة. أعلم بالضبط أين أخطأت وماذا حدث. لذلك، تعلّمت من النزال على الفور. وأنا متحمّس للغاية كي أواجهه مجدداً وأختبر مهاراتي الجديدة".

فماذا حدث في النزال الأول بين خيرت أحمدوف وريس ماكلارين؟

يوم 31 آذار/مارس من العام 2019، تواجه الرجلان للمرة الأولى خلال عرض ONE: A NEW ERA في ربع نهائي الجائزة الكبرى عن فئة وزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة.

أحمدوف سيطر على النزال خلال ثلاث جولات قتالية شاهدها جمهور العاصمة اليابانية طوكيو. رغم امتلاكه مهارات عالية في المصارعة، والتي اكتسبها بفضل خبرته في المصارعة اليونانية-الرومانية، تجنّب أحمدوف خوض معركة في القتال الأرضي ضد الأسترالي المتخصّص في مصارعة الإخضاع.

بدلاً من ذلك، فضّل أحمدوف، البالغ من العمر 31 عاماً، القتال وقوفاً وركّز جهوده على تسديد ضربات مباشرة موجعة، مستخدماً مهاراته العالية في الملاكمة.

بفضل تركيزه على توجيه الضربات بقبضتيه، منع منافسه من الاقتراب إلى مسافته القتالية، الأمر الذي أدى إلى فشل غالبية محاولات ماكلارين في إسقاطه. وعندما نجح ماكلارين في إسقاط أحمدوف، استخدم الأخير قوته ليفلت من يدي الأسترالي.

وكلما عاد الرجلين للقتال وقوفاً مجدداً، فرض أحمدوف نسقه على النزال، وأصاب ماكلارين بقوة عن طريق اللكمات والركلات الهجومية أو تلك التي سددها للردّ سريعاً على هجومات الأسترالي.

ومع نهاية النزال، كان الجمهور قد شاهد بوضوح تفوّق أحمدوف على ماكلارين في الجولات الثلاث وفاز عليه بإجماع الحكّام.

فجر السبت في 6 أيار/مايو، ينوي ماكلارين تعديل خطته لتتناسب مع ما تعلمه عن نظيره الكزخي في المواجهة الأولى بينهما. ومن المؤكد أنّ ماكلارين شاهد النزال مرات عديدة في السنوات الثلاث الماضية، وهو يتطلع للانتقام من أحمدوف.

وينتظر جمهور الفنون القتالية عرض ONE Fight Night 10 حيث سيخوض أبرز المقاتلين في العالم نزالات شيّقة، وفي مقدمتها نزال الحدث الرئيسي بين الأفضل على مر العصور جونسون ومورايس على بطولة العالم في "ون" عن فئة وزن الذبابة.

كما يتضمّن العرض حدثين رئيسيين مشتركيين، يشارك في أحدهما النجم اليمني وبطل العالم في الجوجيتسو البرازيلية أسامة المروعي، والذي يواجه بطل العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة، مايكي موسوميشي على حزامه الذهبي.

ويتشوّق جمهور الفنون القتالية أيضاً لمتابعة النزال المرتقب بين النجم التايلاندي وبطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة منذ أيار/مايو من العام 2019، رودتانغ جيتموانيون، وأبرز نجوم المكسيك في المواي تاي إدغار تاباريس، في حين يسجّل العرض عودة النجم الأمريكي سيج نورثكوت إلى عالم القتال بعد غياب دام لأربع سنوات ليواجه الباكستاني أحمد مجتبى، ويخوض نجمان أوروبيان هُما روبرتو سولديتش وزيبازتيان كاديستام معركة حماسية في الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الوسط.

العرض يشمل أيضاً نزالاً من العيار الثقيل في مصارعة الإخضاع بين الهولندي رينير دي ريدر وتاي روتولو على بطولة العالم للوزن المتوسّط. ويشارك في العرض نجوماً بارزين آخرين مثل الأمريكي لوين تينانيس والكوري الجنوبي أوك راي يون ونجم ميانمار بطل العالم السابق للوزن المتوسّط أونغ لا نسانغ.

كما يشهد العرض نزالات نسائية منتظرة، بمشاركة نجمة أمريكية في كل منها، لعل أبرزها نزال عن فئة وزن الذرة بين ستامب فيرتكس وأليز أندرسون، في حين تتواجه جاكي بونتان ودياندرا مارتن في نزال مواي تاي ان فئة وزن القشة.