قبل مواجهتهما هذا السبت... خليل أمير يشرح خطة لعبه ضد موريس أبيفي

النجم التركي غير المهزوم سيواجه السويسري موريس أبيفي، الوافد الجديد والذي يمتلك بدوره سجلا نظيفاً 6-0 ومعدل إنهاء مثالي في مسيرته الإحترافية، في نزال عن فئة الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة.

فجر السبت 22 نيسان/ أبريل، يخطط أمير لتنفيذ خطة اللعب ذاتها المعتمدة في معاركه السابقة والتي حولته إلى فنان مخيف في الضربة القاضية ومنافس يقرأ له ألف حساب في القسم الأكثر إثارة في فنون القتال المختلطة.

خلال تصريحات أدلى بها لموقع "ون"، شرح المقاتل الشرس عن نهجيه القتالي الذي سيتوخاه أمام الموهبة السويسرية أبيفي: "الضغط، سأضغط من الثانية الأولى وأرى ما إذا كان سيصمد أمام وتيرتي".

وأضاف فنان الضربة القاضية عن خطته: "يجب أن تكون سلسلة، كيف يمكنني أن أشرح، يجب أن يكون فيها الكثير من الضربات، بالطبع يجب أن أسجل ضربة قاضية، وأنهي هذه المباراة".

المصنف رابعا في قسم فنون القتال المختلطة للوزن الخفيف، يتوقع حسم المواجهة قبل نهاية الجولات الثلاث وصرح بثقة كبيرة: "كالعادة، لا أريد أن أترك الأمر للقضاة. أنا لا أذهب مباشرة إلى الضربة القاضية بل هي من تأتي بنفسها".

ويعتقد المقاتل البالغ من العمر 28 عاما، أنه يجب عليه تسجيل ضربة قاضية مذهلة أو إخضاع رائع. كما أوصى الجماهير بعدم تحريك أنظارهم عن الحلبة كالمعتاد لانه قد تحصل مفاجأة في أي لحظة.

أمير يتمتع بسجل احترافي مثالي مكون من 8 انتصارات نظيفة جاءت سبعة منها بالضربة القاضية وفوز واحد بقرار الإخضاع، بما في ذلك نهايته المذهلة ضد الروسي تيموفي ناستيوخين في أول ظهور له العام الماضي ببطولة "ون".

خطة أمير في المعركة المقبلة ربما يعطلها السويسري الموهوب في القتال والمصارعة والمتحمس للإعلان عن وصوله إلى "ون" وانتزاع مكان له بين المقاتلين الخمس الأوائل في الفئة.

من المؤكد أن أحد الرجلين غير المهزومين سيغادر حلبة ملعب لومبيني الشهير للملاكمة وهو يجر أذيال الخيبة لذلك يتوقع أن يشهد هذا الصدام في الوزن الخفيف مستوى قتاليا عاليا منذ جرس الانطلاق.

معركة أمير وأبيفي في الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 9 ستبث بدايةً من الساعة الثالثة (توقيت مكة المكرمة) فجر السبت 22 نيسان/أبريل.

أما في الحدث الرئيسي للعرض المرتقب، سيخوض الإنجليزي جوناثان هاغرتي بطل العالم السابق في المواي تاي لوزن الذبابة معركة ضارية ضد النجم الأسطوري وبطل العالم في المواي تاي عن فئة وزن الديك، التايلاندي نونغو هاما.