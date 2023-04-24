قبل مواجهة مجتبى.. سيج نورثكوت يتجاهل الانتقادات ويبقى إيجابيا

بعد أربع سنوات من الغياب، يشعر نورثكوت بالثقة والإيجابية إبان خوض حرب طاحنة مع النجم الباكستاني الصاعد أحمد مجتبى في مواجهة فنون القتال المختلطة للوزن الخفيف.

بنظرته المتفائلة، يتطلع الظاهرة الأمريكية إلى تجربة إيجابية ناجحة في ONE Fight Night 10 تعيد له اعتباره وتسكت أفواه المنتقدين.

بداية مواطن تكساس المخيبة في بطولة "ون" وخسارته بالضربة القاضية على يد البرازيلي المعتزل كوزمو "غود بوي" أليكساندر، جعلته هدفا مباشرا للإهانات والانتقادات اللاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن بدلا من الخوض في خيبة الأمل وذكرى الهزيمة المؤلمة، زرع الأمريكي في نفسه التفاؤل معتبرا أن الرد على المنتقدين والمشكيكن، هو خطوة إلى الوراء وقال: "كما تعلم، إذا نظرت إلى التعاليق السلبية، فإن الكثير منها مضحك نوعا ما".

وشدّد المقاتل البالغ من العمر 27 عاما: "حتى لو كان هناك شيء يبدو وكأنه نكسة. فان هناك أمور تجعلني إيجابيا وتبقيني مستمرا في العمل الجاد والمثابرة للتغلب على الصعوبات مهما كان حجمها".

بطل العالم السابق للكاراتيه عدة مرات قال أيضا: "يمكنك أن تنظر إلى الوراء فقط لتحفز نفسك وتقول أن ذلك الأمر قادني إلى هذه النقطة. الآن أنا في هذه المرحلة حيث لم أكن لأكون فيها من قبل. هذا النوع من الأشياء يبقيني إيجابيا".

قبل أيام من أوّل حدث ضخم لمنظمة "ون" على الأراضي الأمريكية، لا يستطيع نورثكوت المتحمس الانتظار للمنافسة مرة أخرى لكن هذه المرة أمام الجمهور الأمريكي.

يقول سيج الملقب بـ "سوبر" إنه جاهز لحسم معركته يوم 6 أيار/مايو في حلبة "فيرست بانك سنتر" في كولورادو: "من المؤكد أن المعجبين بي سيدعمونني بقوة خلال النزال. سأحاول كسب الأشخاص غير المعجبين بي أيضا بعد هذه المعركة".

يعلم ممثل فريق Evolve MMA / Team Alpha Male أن معركته الأولى في بطولة "ون" لم تسر كما هو مخطط لها. لكنه يبدو حريصا على تقديم أداء رائع والعودة من أوسع الأبواب مثلما أكد ذلك في تصريحاته: "أود أن أكون قادرا على إنهاء المباراة والقيام بعمل رائع. أحب أن أكون مثيرا وأن أقدم عرضا رائعا للجميع. هذا شيء يمكنك توقعه".

طريق عودة نورثكوت إلى الدائرة لن يكون معبداً بالورود، لأنه سيواجه خصما يدرك أن قتاله في أمريكا بمثابة فرصة هائلة لإظهار قدرات ومواهب المحارب الباكستاني في الفنون القتالية المختلطة.

عرض ONE Fight Night 10 الذي سيبدأ الساعة 4:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر "beINSPORTS"، يتضمن مجموعة من المعارك الأخرى الصاخبة منها نزال الحدث الرئيسي على لقب وزن الذبابة لفنون القتال المختلطة بين البطل الأمريكي ديمتريوس جونسون والبرازيلي أدريانو مورايس.

كما سيواجه النجم اليمني وبطل العالم في الجيوجيتسو أسامة المروعي نزالاً على بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة ضد مايكي موسوميشي في حين يدافع النجم التايلاندي وأفضل مقاتل مواي تاي في العالم اليوم رودتانغ جيتموانيون عن الحزام الذهبي في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة الذي يحمله منذ أيار/مايو 2019 ضد أبرز مقاتلي المواي تاي في المكسيك إدغار تاباريس.