قبل معركته ضد يوسف العسيري.. ما هي توقعات رودتانغ؟

وسيدافع رودتانغ عن لقبه في المواي تاي لوزن الذبابة ضد العسيري، حامل لقب المواي تاي لوزن القشة في ملعب سنغافورة الداخلي هذا السبت.

وفي حين يطمح التايلاندي رودتانغ، 25 عاماً، إلى الدفاع عن سجله الخالي من الهزائم في المواي تاي ضمن بطولة "ون"، يرغب العسيري في تحقيق فوز رابع على التوالي ولقبه العالمي الثاني.

وحدّد رودتانغ، الذي تُوّج بلقبه في العام 2020 بعدما فاز على جوناثان هاغيرتي بالضربة القاضية التقنية، السيناريو المفضّل لديه للمعركة المنتظرة مع العسيري، مشيراً إلى أنه يتوقع بأن ينهيها لمصلحته في الجولة الثالثة.

وتحدث البطل التايلندي عن ذلك السيناريو قائلاً: "أريد أن أسقطه أرضاً بركلة عالية، لكن الأمر سيكون صعبا لأنه طويل القامة بحيث لا يمكنني الوصول إليه. لذا، أعتقد أنه بدلا من ذلك سأوجه له ضربة قاتلة بيدي أو بمرفقي".

وتحدث رودتانغ عن أسلوب العسيري، 31 عاماً، معدّداً بعض نقاط قوته مثل القدرة على توجيه الضربات من مسافة بعيدة وسرعة حركته داخل الحلبة، إلى جانب خبرته الواسعة بالملاكمة التايلاندية، ونديّته الكبيرة في مواجهاته السابقة لنخبة من المحاربين التايلانديين.

ويسعى التايلندي لاستغلال ما يراها نقاط ضعف لدى منافسه، مشيراً إلى أن ضرباته أثقل بكثير من ضربات المغربي. وأكد أنه في حال تبادل الضربات سيكون قادرا على إسقاطه.

لتحقيق ما يصبو إليه، سيوظف "الرجل الحديدي" مهاراته متنوعة في المواي تاي والتي مكنته من الهيمنة على المنافسين في فئته، والفوز في جميع نزالات المواي تاي (10) التي خاضها حتى الساعة في بطولة "ون".

ولم يخسر التايلاندي إلا مرة واحدة في بطولة "ون" عندما سقط على يد بطل العالم الحالي لـ "ون" في الفنون القتالية المختطلة لوزن الذبابة ديميتريوس جونسون.

رودتانغ يحترم العسيري... لكنه لا يخشاه

سبق أن أعجب رودتانغ بمستوى وأداء العسيري، المُلقّب بـ"الإعصار"، في معركته ضد براجانشاي ساينشاي ونجاحه المبهر آنذاك في الفوز بالضربة القاضية التقنية وانتزاع اللقب العالمي للمواي تاي عن فئة وزن القشة.

وفق رودتانغ، أظهر العسيري في تلك المعركة قدرة فائقة منذ البداية على التنبؤ بحركات ساينشاي ورسم الخطة المناسبة لتحقيق الإنتصار المميز.

ولم يظهر ملك المواي تاي في وزن الذبابة تخوفات من خطة لعب الإيطالي ولا حرج من تصريحاته المستفزة تجاهه، لأنه يؤمن بقدراته الفذة ومهاراته العالية.

وأوضح: "يمكنني التعامل معه بأي شكل من الأشكال". "دعه يقول ويفعل ما يحلو له. في الواقع، أعتقد أنه لن يكون لديه وقت ليجعلني غاضبا. ولا حاجة لإغرائي بخطته".

ويرغب مقاتل فريق "جيتموانيون جيم" بشدة في الفوز على العسيري الذي سيكون ندا قويا، حسب رأيه: "لقد تعرض سابقا للهزيمة أمام منافسين في هذه الفئة. لذا، أعتقد أنه مصمّم على تحدي نفسه للفوز في هذا الوزن".

ويعتبر رودتانغ أنّ لكل شخص هدفه الخاص، وبالنسبة له سيكون التحدي الأكبر له بعد الدفاع عن حزامه الذهبي أمام العسيري، هو التخطيط لحصد ذهبية الكيك بوكسينغ في وزن الذبابة.

