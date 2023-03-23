قبل النزال المرتقب...عبدولاييف يحترم أو هو تايك ولكنه واثق من الفوز

ورغم امتلاك المقاتل القرغيزي غير المهزوم سجلاً مثالياً في الفنون القتالية المختلطة، وثقته بقدرته على تحقيق الفوز، إلا أنه يعلم مسبقاً أنّ نزاله الأول في أكبر منظمة قتالية في العالم لن يكون سهلاً.

وقال عبدولاييف: "أعطوني منافساً صعباً. أثبت نفسه بشكل جيد في عدة منظمات. كان أداءه جيداً في نزالين الأخيرين في بطولة 'ون'. لا أعتقد أنه يتفوّق عليَّ بأي من ميزاته. مزاياه هي أنه أطوَل مني وأثقل مني بقليل، ولكنني لا أتوقّع منه الكثير من ناحية السرعة أو مهارات المصارعة".

عبدولاييف، الذي انضم إلى بطولة "ون" في نهاية العام الماضي، يمتلك سجلاً نظيفاً خالٍ من الهزائم ويبلغ 8-0 مع نسبة إنهاء 100%. ويعتبر المقاتل، البالغ من العمر 25 عاماً، أنّ مهاراته في القتال وقوفاً ستمنحه الأفضلية على الكوري الجنوبي الذي يتميّز بإمكانيات كبيرة في مصارعة الإخضاع.

وقال عبدولاييف: "لدي مهارات أفضل منه في القتال الهجومي. سأكون أفضل منه في القتال وقوفاً. سأستخدم قدراتي في الهجوم كي أمارس أفضليتي عليه، كما أفعل دائماً".

ويأمل عبدولاييف بأن يحقق فوزاً سيعرّف جمهور الفنون القتالية حول العالم على قدراته، ويسعد جمهور بلده، ويرغب بأن ينهي خصمه خلال الجولة القتالية الأولى من النزال.

وقال عبدولاييف: "في السيناريو المثالي، أرغب بأن أنهي النزال خلال الجلو الأولى بلكمة علوية من مسافة قريبة، ولكن هذا الأمر بيد الله".

ويشهد الحدث الرئيسي من العرض، الذي سيُبثّ مباشرةً عبر "beIN SPORTS" من الساعة الثالثة فجراً بتوقيت مكة المكرمة، نزالاً على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة بين سوبرلك كياتمو ومنافسه دانيال ويليامز. بالإضافة إلى ذلك، تتواجه جانيت تود وأليشا هيلين رودريغيز في نزال لتوحيد بطولة العالم في المواي تاي لوزن الذرة في الحدث الرئيسي المشترك.

